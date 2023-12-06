Среда, 6 Декабря 2023 12:59

АрмИнфо. ЕС осудил военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года и сожалеет о человеческих жертвах и массовом исходе карабахских армян, вызванном эскалацией конфликта. Об этом говорится в ответе Верховного представителя/вице-президента Жозепа Борреля и Фонтельлеса от имени Европейской комиссии.

Отметим, что ранее, член Европарламента Идоя Вильянуэва направила вопрос для письменного ответа вице-президенту Комиссии/ Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по ситуации вокруг Арцаха.

Так, депутат поинтересовалась, повиляет ли агрессия Азербайджана в отношении Арцаха на энергетическое соглашение и обязательство направлять европейские средства Азербайджану, считают ли Комиссия и вице-президент Комиссии, что Баку является надежным партнером и что сделает Комиссия для обеспечения того, чтобы не было этнической чистки в Нагорном Карабахе?

В Еврокомиссии заверили также, что ЕС мобилизует усилия для оказания гуманитарной помощи карабахским армянам.

"В октябре 2023 года Комиссия объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму более 12 миллионов евро.

ЕС призывает Азербайджан поддержать и гарантировать права карабахских армян, включая право на возвращение в свои дома для перемещенных лиц.

Имущество и культурное наследие карабахских армян должны быть защищены. После двух миссий ООН в Нагорном Карабахе ЕС также призывает к установлению постоянного международного присутствия на местах", - заявили в Комиссии.

Вместе с тем, в ответе заверяется, что сотрудничество ЕС-Азербайджан основано на уважении прав человека и ценностей Евросоюза. "В рамках нынешних многолетних финансовых рамок (MFF) в период с 2021 по 2023 год ежегодная грантовая помощь для Азербайджана на данный момент составила 15 миллионов евро.

Эти фонды поддерживают стратегические приоритеты ЕС в Азербайджане, такие как поддержка гражданского общества, зеленый переход и реформа управления.

Хотя сотрудничество в области энергетики способствует достижению цели ЕС по диверсификации поставок ископаемого топлива, в соответствии с планом REPowerEU, службы ЕС продолжают внимательно следить за ситуацией на местах и предостерегают от любой дальнейшей эскалации, в том числе в отношении территории Армении.

Общей целью ЕС остается содействие прочному миру между Арменией и Азербайджаном", - заявили в Еврокомиссии.