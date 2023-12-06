Среда, 6 Декабря 2023 11:58

АрмИнфо. Произошедшее в общине Алаверди - это захват власти путем незаконной узурпации представительного органа, непосредственно избираемого гражданами, совета старейшин и должности главы общины. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арма Татоян.

"Это было очевидное посягательство на политические права людей, формировавших власть в своей общине, а также на местное самоуправление. Оно гарантировано Конституцией РА как важнейшая основа демократии и является неотъемлемой частью конституционного строя.

Это посягательство на конституционный строй и основные права граждан произошло при прямом вмешательстве и под руководством центральной политической власти, управляющей Арменией", - отметил правозащитник.

Он обратил внимание, что от начала и до конца процесса по незаконному смещению мэра Алаверди, в здании общественного дома член правящей фракции НС участвовал в работе Совета старейшин, в том числе по месту проведения сессии и голосования (в нарушение положений закона), допуская действия, не вытекающие из его полномочий.

"Своим преступным поведением он открыто показывал, что является представителем центральной власти и пользуется покровительством полиции.

Депутат от правящей фракции НС постоянно демонстрировал свое превосходство (на самом деле, судя по всему) по отношению к главе общины Алаверди, членам совета и общественности, презрительным отношением, регулярно употребляя оскорбительные слова, выражения, оскорбляющие человеческое достоинство, включая ругательства.

Кроме того, такое поведение депутата от правящей фракции НС подтверждается и открытым неуважением к гражданам, собравшимся перед зданием мэрии общины после заседания, а также открытой демонстрацией теплых личных отношений с полицией и членами Совета старейшин от "ГД". При этом он присутствовал как перед заседанием, так и в течение всего заседания и голосования, что нарушало требование тайны голосования.

Вызывает крайнее осуждение тот факт, что к зданию общины были привлечены полицейские против тех граждан, которые прямым голосованием сформировали власти в Алаверди и собрались перед зданием общины, реализуя свои конституционные права", - отметил Татоян.

Он также указал на очевидность того, что полиция действовала по "приглашению" центральной политической власти. Например, они были нетерпимы и грубы по отношению к членам Совета старейшин, не входящим в политическую власть.

"Даже после окончания заседания полиция была настолько занята "заботой" о членах Совета, входящих в политическую власть, что даже препятствовала профессиональной работе журналистов, не позволяя им "беспокоить" вопросами членов Совета и депутата.

Действующий глава общины, а также члены Совета имеют право участвовать в заседании, созываемом по вопросу о недоверии главе общины, и вести заседание. Это политические права, гарантированные законом, которые полиция не имеет права ограничивать, особенно когда это происходит по приказу политических властей.

Все это является свидетельством нарушения автономии местного самоуправления со стороны центральной политической власти, а также установления полного контроля над этой системой", - написал Татоян.

Отметим, что 5 декабря было созвано внеочередное заседание Совета старейшин города, на котором присутствовали 14 из 27 членов совета, из которых 13 - члены правящей фракции "ГД", а один - покинувший ряды фракции "Страна для жизни", ставший "независимым" Симон Захаров.

Члены Совета единогласно проголосовали и выразили вотум недоверия члену фракции "Страна для жизни" Аркадию Тамазяну, после чего Давид Гумаян был избран градоначальником. Это решение Совета старейшин вызвало недовольство жителей города, которые начали собираться перед зданием городской администрации, организовав акцию протеста, не позволяя членам фракции покинуть здание. Протестующие требовали проведения новых выборов. Однако, стянуты к зданию большие силы полиции, не позволили гражданам и оппозиционным членам Совета старейшин пройти в здание.