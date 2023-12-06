Среда, 6 Декабря 2023 10:46

АрмИнфо.Накануне прошло заседание правления правящей партии <Гражданский договор>, которое вел председатель правления, премьер- министр РА Никол Пашинян.

Как сообщили в партии, ответственный за внешние связи партии Нарек Мкртчян представил доклад по своей линии.

Обсуждались вопросы, связанные с работой фракции <Гражданский договор> Совета старейшин Гюмри, график заседаний инициативной группы территориальных организаций партии.