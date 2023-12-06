Среда, 6 Декабря 2023 10:46

АрмИнфо.Традиции кузнечного ремесла Гюмри включены в мировой список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, соответствующее решение было принято в ходе 18-й сессии Межправительственного комитета Конвенции ЮНЕСКО "Об охране нематериального культурного наследия", проходящей в Касане (Ботсвана) с 4 по 9 декабря.

"Кузнечный промысел был одним из популярных ремесел в Армении, но как городское ремесло оно получило полное выражение в Гюмри и расцвело в XIX веке. Регистрация этой национальной традиции, передаваемой из поколения в поколение, в представительном списке ЮНЕСКО имеет ключевое значение для обеспечения ее жизнеспособности, признания и популяризации", - далее говорится в сообщении МИД Армении.

Республика Армения в 2006 году ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО "Об охране нематериального культурного наследия" от 2003 года. В последующие годы в представительный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО были внесены: "Дудук и его музыка" (2008), "Искусство армянских хачкаров: символ хачкара и хачкарное искусство" (2010), "Сасна црер или исполнительские проявления эпоса Давида Сасунского" (2012), "Лаваш: традиционное приготовление хлеба, значение и культурные проявления в Армении" (2014), "Кочари - традиционный групповой танец" (2017 г.), "Армянская каллиграфия и ее культурные проявления" (2018 г.), а также элементы "Паломничества в монастырь Святого Апостола Фаддея" (2020 г.), представленные совместно с Исламской Республикой Иран.