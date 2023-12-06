Среда, 6 Декабря 2023 10:45

АрмИнфо.Прекращение дипломатических отношений с Азербайджаном противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Так, на уточнение, является ли предстоящий визит замгоссекретаря США в Баку отходом от объявленной ранее американской политики в отношении Азербайджана, Миллер отметил, что вовсе нет.

"Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Это противоречило бы нашим интересам как США. Мы считаем, что если бы мы просто прекратили все наши дипломатические отношения с Азербайджаном, это противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе.

Мы продолжаем напрямую взаимодействовать как с Азербайджаном, так и с Арменией, чтобы прояснить - например, в случае с Азербайджаном - что нас беспокоит", - сказал представитель Госдепа.

Вместе с тем он подчеркнул, что в США обеспокоены недавней тенденцией задержания журналистов. "Мы продолжаем призывать их уважать права человека и основные свободы для всех, о чем я уже говорил с этой трибуны в прошлом. И мы также продолжаем взаимодействовать с ними, призывая их стремиться к прочному миру с Арменией. И это то, что по-прежнему будет в центре внимания наших дипломатических усилий", - заверил дипломат.

Отметим, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сегодня посетит Баку, где проведет встречи на высоком уровне. Договоренность о визите была достигнута в хоте телефонного разговора госсекретаря США с президентом Азербайджана в конце ноября текущего года.