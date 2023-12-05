Вторник, 5 Декабря 2023 18:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 243, 247 на улице Норки Айгинер, частные дома 61-65 на улице Арменакяна, ООО “Анаида Асатрян”, центр женского здоровья “Витромед” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-14:00 частные дома 84-120 на улице Атояна, жилой дом 38/а на улице Эребуни, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 4 на улице Саряна, жилой дом 36 на улице Московяна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. М. Баграмяна, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 10, 12/5 на улице Д. Анахта, жилые дома 45/1, 47, 47/1, 47/3, 49, 49/1 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11/14, 11/11, 7/4 на улице Аргишти, абоненты-жильцы жилого дома 29 на улице Ростоми и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25-28 в 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 1А, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома 1-21 на 1-ой улице; 1-29 на 3-ей улице; 2-41 на 3-ей улице; 1-21 на 5-ой улице; 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, проспект Аршакуняца, частные дома на улицах Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна, школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, жилые дома 124, 128, 130 на улице Севана, частные дома на улицах С. Зоравара, Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ошакан, Воскеваз, Воскеат, Сасуник, Агарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы 4, 8, улица Анрапетутяна, частично 6-ой переулок в городе Масис;

10:30-12:30 частично улицы Ачаряна, Араза, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-16։00 кварталы ‘В. Терян”, “Дурян” в селе Ариндж;

11:00-16:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Верин Тахамас 1”, “Верин Тагамас 2”, “Ушардзан”, “Нор”, “Аревмтян”, воинская часть, редакция ‘Етер”;

11։00-17:00 частично 4-ый микрорайон в городе Абовян; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

13:00-13:30 села Акнахбюр, Лусаовит, Хаштарак, Лусадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-13:30 село Ачаджур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-13:00 села Лернапат и Лернаджур;

12։00-14:00 квартал “Германакан” в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-15:00 улица Арагац, территория, прилегающая к памятнику А. Шаумяна, жилой дом 188 на улице Шаумяна, Церковь “Сурб Аменапркич” и прилагающие территории, улица Шаумяна и территория, прилегающая к рынку, церковь “Сурб Йот Верк” и прилегающая территория, улица Варпетанц, западная часть улицы Рыжкова, территории, которые пересекаются с улицами Руставели, Шираза, Абовяна, в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:00-16:00 город Дастакерт.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, 50, 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна; жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 7, 7А на улице Сундукяна, 8-10 на улице Гр. Кочара, 27 на улице Гюльбенкяна, 99-120 на улице Эмина, 11-220 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Абовяна, Камо, Чаренца, Азатамартикнери в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10։00-16:00 жилые дома 32, 39 в 3-ем квартале, ясли-детский сад “Цицернак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа; частично села Ариндж и Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

10։00-10:30 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-11:30 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-12:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).