Вторник, 5 Декабря 2023 18:36

АрмИнфо.Индия как страна - член G20 поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира, заявила сегодня журналистам Посол Индии в Армении, г-жа Нилакши Саха Синха на полях конференции, посвященной внешнеполитической инициативе армянского руководства <Перекресток мира>.

По словам посла, сотрудничество между странами есть реальный ключ для экономического усиления, процветания и роста. И Индия поддерживает все подобные проекты, которые ведут повышению уровня сотрудничества между странами. В этом контексте, Посол отметила важность укрепления сотрудничества между соседними странами в контексте реализации подобных проектов, для достижения общего успеха, благополучия, улучшения жизни людей. <Индия определенно все это приветствует. Сегодня в мире идет поиск мирных решений и Индия поддерживает прободные инициативы>, - сказала посол, напомнив, что саммит крупнейших 20 экономик мира (G20) в 2023 году был организован в Бхарат Мандапам Индией в Нью-Дели. Посол в этом плане отметила, что Индия, имеющая представительный голос среди крупнейших стран мира, может поспособствовать продвижению таких мирных инициатив как <Перекресток мира>.

Говоря об оборонном сотрудничестве между Арменией и Индией, Нилакши Саха Синха отметила, что это не только техническое оборонное сотрудничество, но и возможность увеличения взаимного потенциала и Индия будет продолжать это сотрудничество.