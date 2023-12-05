Вторник, 5 Декабря 2023 18:34

АрмИнфо.Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя информацию о том, что парламентская делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве.

На уточнение РИА Новости, существуют ли двусторонние отношения между законодателями России и Армении, он в частности, сказал: "Конечно, есть, очень активные отношения - и прямые, и по видеоканалам, и через посольства, регулярные".

На уточняющий вопрос, нет ли речи о возможной заморозке отношений парламентариев, российский сенатор подчеркнул, что "мы не ведем об этом речь и об этом не думаем". "Мы думаем о том, чтобы (наши) отношения были наполнены реальным содержанием и были активными", - отметил сенатор.

Вместе с тем, Карасин подчеркнул, что решения делегации Армении не приезжать на ПА ОДКБ воспринимаются "с чувством сожаления". "При этом учитывается и позиция Еревана, что страна остается членом ОДКБ. Но подобное решение вызывает, естественно, сожаление. Мы бы хотели, чтобы они участвовали", - заключил российский законодатель.

В свою очередь депутат Госдумы, председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный подчеркнул, что представители Армении поддерживали все решения, которые принимала Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, отметив, что не знает каких-то обсуждавшихся, но не принятых инициатив армянской стороны.

"Хотел бы обратить внимание, что представители Армении всегда поддерживали все те решения, которые мы принимали", - сказал Выборный. По его словам, ПА ОДКБ - важная международная площадка, которая, с одной стороны, рассматривает вопросы обороны и безопасности как единые и неделимые категории, а, во-вторых, что там все без исключения решения принимаются консенсусно, "когда у всех есть единое понимание: да, этому быть".

Выборный рассказал, что если та или иная сторона выходит с инициативой, она прорабатывается, и принимается решение, "но за последнее время со стороны коллег из Армении каких-либо заявлений, инициатив, которые бы мы обсуждали, и мы не приняли - таких я не знаю". "Поэтому, по всей видимости, здесь какое-то недопонимание, может быть, это в эмоции было сказано или в силу тех проблем, которые сегодня есть внутри государства", - предположил он.

Выборный отметил, что не совсем понятно, о чем идет речь, когда звучат заявления о том, "что ОДКБ якобы не выполняет каких-то обязательств". "Может быть, это связано с недопониманием некоторых людей, политических деятелей", - сказал он.

Как сообщила ранее пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян, делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании ПА ОДКБ в Москве. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией". Вместе с тем спикер заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены, и решения о его выходе из организации нет.