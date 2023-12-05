Вторник, 5 Декабря 2023 16:58

АрмИнфо. Напряженная ситуация сложилась в армянском городе Алаверди. 5 декабря было созвано внеочередное заседание Совета старейшин города, на котором присутствовали 14 из 27 членов совета, из которых 13 - члены фракции <ГД>, а один - покинувший ряды фракции <Страна для жизни>, ставший <независимым> Симон Захаров.

Члены Совета единогласно проголосовали и выразили вотум недоверия члену фракции <Страна для жизни> Аркадию Тамазяну, после чего Давид Гумаян был избран градоначальником. Это решение Совета старейшин вызвало недовольство жителей города, которые начали собираться перед зданием городской администрации, организовав акцию протеста, не позволяя членам фракции покинуть здание.

Протестующие требуют проведения новых выборов. Вход у здания мэрии контролируют большая группа полицейских. Граждане послали членам фракции <ГД> подгузники, чтобы показать, что те боятся спуститься вниз и посмотреть людям в глаза. <Наслаждайтесь>, - сказал один из протестующих.

В свою очередь, уже бывший мэр Алаверди Аркадий Тамазян призвал протестующих разойтись и позволить членам фракции <Гражданский договор> в Совете старейшин покинуть здание мэрии. <Все урегулируется, прошу вас, уходите, больше нет никакого смысла здесь оставаться, зря вляпаемся в какую-нибудь историю, расходитесь по домам>, - сказал он. А собравшиеся у здания мэрии люди посоветовали экс-градоначальнику не падать духом, назвав его человеком с большой буквы. Аркадий Тамазян считает решение о его смещении незаконным и намерен обжаловать свой импичмент в суде. Он отметил, что заседание Совета старейшин было созвано с нарушениями закона. "Если по закону созывается заседание, то все были обязаны ждать главу общины.

Однако, выломав двери, люди ворвались в зал заседаний, не дождавшись прихода мэра", - сказал Тамазян. Глава общины не намерен собирать вещи из своего рабочего кабинета и уходить, он будет ждать решения суда. Мэр сообщил, что ранее обращался и в правительство, и в областную администрацию, сообщая, что уже три месяца не удается созвать заседание Совета старейшин. Он предлагал досрочные выборы, однако ответа до сих пор не поступило. В результате вмешательства правоохранителей ряд протестующих были задержаны с применением грубой силы. Между <красными беретами> и гражданами завязалась потасовка. В связи с инцидентом с заявлением выступил оппозиционный блок <Мать Армения>, в котором, в частности, говорится: <Никол Пашинян (премьер-министр РА - ред.), говорящий о демократии, защите прав человека и законности, участвовал в антигражданских действиях в общине Алаверди через возглавляемую им партию <Гражданский договор>.

Эта партия незаконно украла голоса жителей общины, лишила власти мэра коалиции партий <Страна для жизни> и <Армянский национальный конгресс> и назначила главой общины собственного кандидата. Таким образом, выборы, прошедшие в Алаверди 25 сентября 2022 года, были пересмотрены с антидемократической логикой. Процессу назначения кандидата от правящей партии предшествовали и сопровождали грубые нарушения закона и моральных норм, совершенные под непосредственным руководством депутата от данной партии.

Заседание по захвату власти прошло с грубыми процессуальными нарушениями. Во всем этом активное участие принимали полиция и МЧС>,

- отмечается в заявлении. В документе подчеркивается, что то, что произошло в Алаверди, - это <бархатная> узурпация власти, осуществленная посредством властных структур. Особенность выборов Пашиняна состоит в том, фальсификации выборов происходят не только на предвыборном этапе, но и в ходе поствыборных процессов. Пашинян прибег к такому методу после выборов в местные органы власти, состоявшихся в Ванадзоре, в Ереване и в других общинах.

После поражения партии власти на выборах в местные органы власти последовали поствыборные беззакония, закулисные сделки по давлению и даже аресты, лишавшие общество права иметь лидера, не являющегося членом <ГД>. Благодаря такому образу действий правящая партия превратилась в банду военных преступников. Учитывая эти реалии, а также внутреннюю и внешнюю деструктивную политику этой силы, ее отстранение от власти является задачей номер один для безопасности и существования нашей страны, а также для обеспечения демократического порядка>, - говорится в заявлении.