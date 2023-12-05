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 Вторник, 5 Декабря 2023 16:45
Марианна Мкртчян

Военное вторжение Азербайджана заставило 150 тысяч человек покинуть свои дома в зоне карабахского конфликта - Боррель

Военное вторжение Азербайджана заставило 150 тысяч человек покинуть свои дома в зоне карабахского конфликта - Боррель

АрмИнфо. Военное вторжение Азербайджана заставило 150 тысяч человек покинуть свои дома в зоне нагорного -карабахского конфликта. Этот факт констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении на 25-м форуме ЕС-НПО по правам человека.

Главный дипломат Евросоюза констатировал, что сегодняшние трудности только должны побуждать всех продолжать защищать права человека во всем мире. В этом ключе он указал на возвращение жестокой силовой политики.

"Все больше и больше конфликтов решаются с помощью силы. То, что должно было быть запрещено. Не использование силы для разрешения конфликтов, но я вижу, что все больше и больше конфликтов решаются силой.

Посмотрите, например, на то, что произошло в Азербайджане и Армении. Давно замороженный конфликт, который внезапно был - я бы не сказал, что решен - но решающее значение имело военное вторжение, которое за одну неделю вынудило переехать 150 000 человек. Так, 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать. И международное сообщество выразило сожаление, выразило обеспокоенность, направило гуманитарную помощь, но это произошло с применением силы",  - констатировал Боррель.

Отметим, что после очередной азербайджанской агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте.  С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.

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