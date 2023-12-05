Вторник, 5 Декабря 2023 16:41

АрмИнфо.4 декабря 2023 года в рамках визита в Москву для участия по встрече министров иностранных дел прикаспийских государств глава делегации Туркменистана, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и России обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики.

Констатировалось, что туркмено-российское стратегическое партнерство развиваются динамично и последовательно, характеризуются высоким уровнем взаимопонимания, доверия и открытости.

Среди приоритетов двусторонних отношений были названы такие направления, как политико-дипломатический диалог, торгово-экономическое партнерство, культурно-гуманитарные и межпарламентские связи.

Стороны с удовлетворением отметили растущую динамику взаимодействия Туркменистана и России на мировой арене, в авторитетных международных и региональных организациях, в том числе, в таких как Организация Объединенных Наций, Содружество Независимых Государств, в рамках каспийской «пятерки». В данном контексте была признана важность и актуальность предстоящей 5 декабря в Москве встречи министров иностранных дел прикаспийских стран как логического продолжения процесса совместной реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в Ашхабаде летом прошлого года Саммита прикаспийских стран.

Министр иностранных дел России дал высокую оценку проводимому Туркменистаном нейтральному, миролюбивому внешнеполитическому курсу, отметив, в частности, важность созданного по инициативе Туркменистана в ООН Группы друзей Нейтралитета, к которому присоединилась и Российская Федерация.

В свою очередь, руководитель туркменского МИД выразил признательность за последовательную поддержку внешнеполитических инициатив Туркменистана, отметив, что Российская Федерация за последние годы стала соавтором двадцати резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, выдвинутых Туркменистаном.

Министры иностранных дел двух стран договорились о продолжении тесного политико-дипломатического взаимодействия и заинтересованного партнерского диалога по всему спектру двусторонних отношений и сотрудничества на мировой арене.