Вторник, 5 Декабря 2023 11:35

АрмИнфо. Преступные действия Азербайджана продолжаться до тех пор, пока "фашистское правительство" этой страны не будет привлечено к ответственности. Подобного мнения придерживается экс-омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.

"Сколько можно ради власти притворяться, что все в порядке и что вы контролируете решения по безопасности страны? Ради должности вы выдвинули нереальные цели и, чтобы оправдать их, скрывали азербайджанские преступления. И все это вы делали и делаете из опасений потерять собственную политическую власть.

Таким образом, были упущены или значительно уменьшены возможности борьбы за фундаментальные решения безопасности нашей страны (например, создание зоны безопасности вокруг границ Армении). Во многих вопросах Азербайджан укрепил свои позиции, создал правовые [хотя и искусственные] основы своих действий, усилил армянскую ненависть под ложным покровом мира", - отметил правозащитник.

По его словам, Азербайджан продолжает совершать свои преступные деяния в отношении граждан Армении. В качестве доказательства своих слов он привел вчерашнее убийство военнослужащего ВС Армении в Вайоц Дзоре.

Сколько времени я фактами доказывал, что правительство Азербайджана не заинтересовано в мире? В этой ситуации, очевидно, что до тех пор, пока вблизи сел и городов Армении, на дорогах между общинами будут находиться вооруженные азербайджанские военнослужащие, наши граждане будут продолжать находиться в опасности", - отметил Татоян, добавив, что в сложившихся реалиях ожидание мира это не перепутье, а тупик.

Напомним, 4 декабря от выстрела вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий ВС РА Герасим Аракелян. Инцидент произошел на участке передовой в направлении Вайоц Дзора. У него остались жена и трехлетняя дочь.