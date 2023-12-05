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АрмИнфо. Преступные действия Азербайджана продолжаться до тех пор, пока "фашистское правительство" этой страны не будет привлечено к ответственности. Подобного мнения придерживается экс-омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.
"Сколько можно ради власти притворяться, что все в порядке и что вы контролируете решения по безопасности страны? Ради должности вы выдвинули нереальные цели и, чтобы оправдать их, скрывали азербайджанские преступления. И все это вы делали и делаете из опасений потерять собственную политическую власть.
Таким образом, были упущены или значительно уменьшены возможности борьбы за фундаментальные решения безопасности нашей страны (например, создание зоны безопасности вокруг границ Армении). Во многих вопросах Азербайджан укрепил свои позиции, создал правовые [хотя и искусственные] основы своих действий, усилил армянскую ненависть под ложным покровом мира", - отметил правозащитник.
По его словам, Азербайджан продолжает совершать свои преступные деяния в отношении граждан Армении. В качестве доказательства своих слов он привел вчерашнее убийство военнослужащего ВС Армении в Вайоц Дзоре.
Сколько времени я фактами доказывал, что правительство Азербайджана не заинтересовано в мире? В этой ситуации, очевидно, что до тех пор, пока вблизи сел и городов Армении, на дорогах между общинами будут находиться вооруженные азербайджанские военнослужащие, наши граждане будут продолжать находиться в опасности", - отметил Татоян, добавив, что в сложившихся реалиях ожидание мира это не перепутье, а тупик.
Напомним, 4 декабря от выстрела вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий ВС РА Герасим Аракелян. Инцидент произошел на участке передовой в направлении Вайоц Дзора. У него остались жена и трехлетняя дочь.
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|С 2024 года Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Научное сообщество Армении призывает профильное госведомство снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса
|Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет
|Азербайджан пока не ответил на шестой вариант проекта по мирному договору Армении - замглавы МИД
|В Армении будут на три года продлены сроки предоставления гражданства армянам с советскими паспортами
|Азербайджанские власти намерены "албанизировать" армянскую церковь Сурб Арутюн в оккупированном Гадруте
|В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия
|Международному фестивалю женского кино в этом году исполняется 20 лет
|Генерал: необходимо сделать все возможное, чтобы вопрос Нагорного Карабаха остался открытым
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС страны
|Иранский дипломат: Все признают несостоятельность нарратива о так называемом "Зангезурском коридоре"
|В Украине отметят100-летие Сергея Параджанова
|В Сенате Франции рекомендовали как можно скорее изучить вопрос о поставках Армении артиллерийских систем "CAESAR"
|Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству
|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ в г.Скопье
|Омбудсмен РА в Тбилиси затронула вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Пашинян и Алиев работают в одной команде. При этой власти не представляю возвращение Рубена Варданяна - Зампред АНК
|Предложения о назначении Армана Татояна главой временного правительства не было - Левон Зурабян
|Армения подтвердила приверженность повестке нераспространения химического оружия
|Суд изменил меру пресечения сыну экс-генсека ОДКБ Григорию Хачатурову
|Прокуратура требует конфискации имущества у экс-депутата, владельца винно-коньячного завода "МАП"
|"Крылья Татева" признаны лучшей канатной дорогой в мире
|Байрамов: ряд государств пытается перенести свои геополитические игры на регион
|Арарат Мирзоян встретился с Хельгой Шмид и Пией Кауман
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|Президент Туркменистана принимает участие в климатическом форуме COP28 в Дубае
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|Координатор инициативы <Айакве> призвал граждан страны собраться в понедельник перед зданием парламента
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