Вторник, 5 Декабря 2023 11:32

АрмИнфо. Депутаты правящей фракции <Гражданский договор> провалили включение в повестку Национального Собрания РА проект поправок в Уголовном кодексе, предусматривавшие криминализацию признания Арцаха в составе другого государства и умаление Геноцида армян. За включение вопроса в повестку проголосовали всего 24 депутата при 56 - <против> и одном воздержавшимся.

Тем самым, как отметил в своем выступлении секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян, правящее большинство проигнорировало требование свыше 58 тысяч граждан страны, подписавшихся под инициативой. Минасян подчеркнул, что нынешнее правящее большинство в парламенте страны нелегитимно, поскольку обмануло граждан страны, не выполнивших своих предвыборных обещаний и пренебрегая элементарными демократическими нормами. <Своим отказом включить вопрос в повестку НС правящее большинство посылает сигнал о том, чтобы все забыли о том, что они пообещали. Они делают то, что нужно им на данный момент для сохранения собственных кресел. И не случайно, что представители власти всячески избегают упоминать слово <Арцах>, отдавая предпочтению выражению <Нагорный Карабах> >, - заявил парламентарий.

В ответ председатель Национального Собрания РА Ален Симонян заметил, что не понимает, откуда появилось мнение о якобы отказе властей использовать Арцах в качестве названия Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что ничего подобного нет и не было. Оппозиция же, представив законопроект, стала на данном этапе пленницей своей инициативы. <Чтобы сохранить лицо, вы постоянно демонстрируете, что эта проблема является самой важной на современном этапе. Если руководствоваться вашими подходами, то возникает вопрос о том, будете ли вы судить президента России за признание Арцаха в составе Азербайджана? Спасибо за это откровение, поскольку имеются люди, которые считают вас пророссийско настроенной оппозицией, чему я верю в меньшей степени. Что касается сохранения кресел, то хотел бы напомнить, эти кресла не те, которые вы привыкли удерживать. Сегодня быть у власти, самый большой крест, который несут ее представители>,

- сказал спикер НС.

Напомним, что 31 августа инициатива "Айакве" передала собранные 58 тысяч подписей в ЦИК Армении. Их необходимое количество было передано досрочно. Сбор 50 тысяч подписей дает возможность внести в парламент законодательную инициативу о криминализации отказа от права на самоопределение народа Нагорного Карабаха и нивелирования значения Геноцида армян. ЦИК 25 сентября проверил подписи и разрешил представить законопроект в парламент. Если парламент не принимает поправки, а этот сценарий - наиболее вероятный, так как у партии власти политическое большинство, то начинается следующий этап - сбор 300 тысяч подписей для проведения референдума по вопросу будущего Республики Армения и Нагорного Карабаха.