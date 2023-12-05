Вторник, 5 Декабря 2023 10:49

АрмИнфо.Шестьдесят американских законодателей во главе с сенатором Алексом Падилья и членом палаты представителей Анной Эшу призвали лидеров Конгресса направить помощь в области безопасности Армении и предоставить дополнительную помощь беженцам, пережившим геноцид в Арцахе, в рамках законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности, который будет рассмотрен уже на следующей неделе. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В частности, в письме Падилья-Эшу, звучит призыв выделить $10 миллионов в качестве иностранного военного финансирования (FMF) для Армении. Кроме того, законодатели просят предоставить Армении гуманитарную помощь, предусмотренную законопроектом о дополнительной помощи для удовлетворения потребностей 120 000 армян Арцаха, вынужденных покинуть свои дома после этнической чистки, проведенной Азербайджаном против всего армянского населения региона в сентябре 2023 года.

"Жестокое, неспровоцированное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, последовавшее за многомесячной блокадой Лачинского коридора, создало ужасающий гуманитарный кризис, вынудив более 100 000 этнических армянских беженцев покинуть свои дома", - заявил сенатор Падилья.

По его словам, США должны принять меры для решения этой чрезвычайной ситуации. "Я настоятельно призываю руководство Конгресса включить необходимую помощь в сфере безопасности и гуманитарную помощь Армении в пакет иностранной помощи", - добавил он.

В свою очередь член палаты представителей Эшу отметила, что горда взаимодействием с сенатором Падилья в руководстве этими своевременными двухпартийными усилиями по обеспечению помощи Армении в предстоящем законопроекте о национальной безопасности. "Армения срочно нуждается в помощи США для защиты своей демократии от азербайджанской агрессии и смягчения гуманитарного кризиса, вызванного этнической чисткой Азербайджана в Нагорном Карабахе. Поскольку Конгресс готовит законопроект для поддержки наших уязвимых демократических союзников по всему миру, Армения должна быть включена", - отметила она.

В письме лидеру большинства в Сенате Чарльзу Шумеру, лидеру меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу, спикеру палаты представителей Майку и лидеру меньшинства в Палате представителей Хакиму Джеффрису законодатели выражают особую обеспокоенность тем, что Азербайджан продолжит свою агрессию, вторгнувшись на суверенную территорию Армении.

"Зловещим образом Алиев недавно назвал южную Армению "западным Азербайджаном" и призвал к "освобождению" восьми армянских сел вдоль азербайджанской границы. В этот переломный момент для Кавказа необходимо руководство США, чтобы сдержать дальнейшую агрессию Азербайджана и дать армянам возможность защитить свою демократию", - заявили законодатели Конгресса в своем письме. Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил благодарность Эшу и Падилья за сотрудничество в этом двухпалатном призыве к президенту Байдену инвестировать в безопасность Армении и оказать существенную поддержку беженцам Арцаха.

"Поскольку президент Байден занимает неправильную позицию в армянских вопросах - вооружая Азербайджан и отказываясь от Арцаха, - Конгресс активизируется, возглавляя ответ Америки на эскалацию угроз, которые Турция и Азербайджан представляют для существования самой Армении", - отметил Амбарян.