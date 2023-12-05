Вторник, 5 Декабря 2023 10:43

АрмИнфо. Тревожное сообщение о перестрелках и смертях на границе армяно-азербайджанской границе. Об этом написал на своей странице в Твиттер спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, реагируя на сообщения об убийстве вражеской стороной военнослужащего ВС Армении.

"ЕС постоянно сотрудничает с Баку и Ереваном. Крайне важно, чтобы на местах царило спокойствие, а за столом переговоров был достигнут решительный прогресс", - добавил Клаар.

Напомним, 4 декабря от выстрела вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий ВС Армении Герасим Аракелян. Инцидент произошел на участке передовой в направлении Вайоц Дзора. У него остались жена и трехлетняя дочь.