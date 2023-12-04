Понедельник, 4 Декабря 2023 22:41

АрмИнфо. От вражеской пули погиб военнослужащий ВС Армении Аракелян Герасим Аветикович.

Так, согласно армянскому оборонному ведомству, инцидент произошел 4 декабря в районе 14:35.

"ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянской позиций, расположенной в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область), в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ой воинской части МО РА Аракелян Герасим Аветикович", - сообщили в Минобороны Армении, добавив, что для выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование.

"Министерство обороны РА выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего", - подытожили в ведомстве.