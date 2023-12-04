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 Понедельник, 4 Декабря 2023 22:37
Марианна Мкртчян

Мирзоян: Коллективный провал в предупреждении геноцида не должен быть оправданием индивидуального бездействия каждого из государств ООН

Мирзоян: Коллективный провал в предупреждении геноцида не должен быть оправданием индивидуального бездействия каждого из государств ООН

АрмИнфо."9 декабря мы отметим 75-летие принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.  Сегодня 153 государства-члена ООН едины в своем стремлении наказать и предотвратить это наистрашнейшее из преступлений". 

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в своем видео-обращении к участникам промежуточного заседания Совета по правам человека, посвященном 75-летию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Армянский министр признал, что эта Конвенция представляет собой мощный многосторонний договор по предотвращению преступления.  "И это не единственный документ. Сегодня обязательства, вытекающие из конвенции, нашли отражение в основных направлениях резолюций Совета по правам человека о предотвращении геноцидов.

В этом контексте я считаю чрезвычайно важным, что резолюции по предупреждению геноцида в Совете по правам человека получают широкую региональную поддержку и консенсус. Что в свою очередь  отражает более широкий международный консенсус относительно абсолютной необходимости предотвращения геноцида путем защиты индивидуальных и коллективных прав этнических, религиозных, расовых и национальных групп", - отметил Мирзоян.

Армянский министр констатировал, что у Совета по правам человека есть возможность быть в авангарде предотвращения геноцида. И в этом ключе он выразил надежду, что координация и сотрудничество между Канцелярией Специального советника Генерального секретаря по предотвращению геноцида, договорными органами и мандатариями специальных процедур будут и дальше укрепляться и регулироваться.

Воспользовавшись возможностью, Мирзоян коснулся масштабной работы, проделанной Специальным советником Алисой Вайриму Ндериту.

При этом он выразил убеждение, что дискуссии на полях мероприятия еще раз покажут важность предотвращения массовых преступлений в современном мире.

"Мир, в котором мы живем сегодня, является опасным местом для многих этнических и религиозных групп, и намерение уничтожить их в том или ином регионе было продемонстрировано во всем мире, особенно сейчас, когда международные механизмы безопасности и механизмы защиты прав человека постоянно приходят в упадок.

Идея устранения правообладателя как способ разрешения конфликтов никогда не была столь "привлекательна" для преступников, как сегодня. 

Конфликтные ситуации создают широкую среду для преступников, которые под тенью другой стороны конфликта требуют от международного сообщества равного обращения с жертвами.

Неравенство сил всегда было характерной чертой геноцида. И под силой я имел в виду не только исключительно военное преимущество преступников, но и их способность использовать новые технологии для унижения жертв: унизить жертву дезинформацией и подготовить почву для смертоносных действий с их последующим оправданием", - пояснил Мирзоян.

В этом ключе он напомнил, что четвертый Глобальный форум против преступления геноцида, организованный год назад в Ереване, рассмотрел роль новых технологий в предотвращении геноцида как с положительной, так и с отрицательной точки зрения.

Дипломат добавил, что в принятой по итогам форума декларации отмечалось, что распространение дезинформации, особенно в социальных сетях, может служить новым пропагандистским инструментом для введения в заблуждение и распространения расизма, нетерпимости, ксенофобии, негативных стереотипов, нарушения прав человека, оскорбления и унижения определенных групп по признаку их личности.

Глава МИД Армении подчеркнул, что многие массовые злодеяния можно было бы предотвратить, если бы своевременно были выявлены сигналы раннего предупреждения.

"Коллективный провал не должен быть оправданием индивидуального бездействия каждого из государств ООН.

Еще одним важным аспектом международной ответственности является международная защита жертв, в том числе насильственно перемещенных лиц.

Два месяца назад Республика Армения предоставила приют и средства к существованию более чем 100 тысячам беженцев - всему населению Нагорного Карабаха, изгнанному со своей родины, подвергнутому этнической чистке. Поддержка международного сообщества необходима для обеспечения их международной защиты", - отметил Мирзоян.

По его словам, десятилетия назад, когда Армения взяла на себя ответственность за включение прав человека в процесс предотвращения геноцида, она руководствовалась своим моральным долгом перед прошлым.

"Сегодня мы видим, что речь идет не только о прошлом, но наши совместные усилия направлены на настоящее и будущее - будущее человечества, свободное от ненависти, расизма, ксенофобии и нетерпимости, которые приводят к массовым преступлениям.

Несмотря на все провалы международной системы прав человека и безопасности, мы продолжим активно участвовать в работе Совета по правам человека и других многосторонних платформ для дальнейшей разработки инструментов и механизмов предотвращения геноцидов и других массовых преступлений", - резюмировал глава МИД Армении.  

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