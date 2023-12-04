Понедельник, 4 Декабря 2023 17:49

АрмИнфо. Платформа гражданского общества ЕС- Армения обеспокоенна процессами вокруг избрания двух членов Комиссии по предупреждению коррупции.

В поступившем в АрмИнфо сообщении Платформы отмечается, что в центре их внимания оказались публикации СМИ и экспертных кругов относительно проблемного процесса заполнения двух вакантных мест членов Комиссии по предупреждению коррупции В частности, касательно решения правящей партии "Гражданский договор" не избирать Айкуи Арутюнян, ранее занимавшую пост председателя комиссии, на эту должность.

Платформа отмечает, что согласно публикациям в СМИ, правящая сила пригласила Арутюнян на закрытую встречу партии, где ей была высказано недовольство относительно решений, принятых возглавляемой ей Комиссией.

"Несколько членов правящей фракции напомнили Арутюнян о принятых решениях и действиях в отношении себя, членов своей семьи и друзей, выразив недовольство ими", - говорится в заявлении.

В этой связи, Платформа гражданского общества ЕС-Армения отметила, что уже выражала опасения по поводу возможного вовлечения некоторых лиц, преследуемых Комиссией в коррупционных схемах, и поделилась ими с соответствующими международными и внутренними партнерами.

"К сожалению, вместо того, чтобы обратить должное внимание на озабоченность Комиссии и Платформы гражданского общества ЕС-Армения, фракция решила избавиться от Айкуи Арутюнян, идя на поводу желаний нескольких своих членов, руководствующихся личными интересами.

В то же время считаем важным отметить, что за время президентства

Айкуи Арутюнян, Комиссия проявила себя как действительно независимый и профессиональный орган в системе антикоррупционных органов, что отражено в отчетах ряда международных партнеров", - заявили в Платформе.

В этой связи в Платформа призвала правящую силу серьезно отнестись к своим полномочиям в процессе формирования независимой комиссии по предотвращению коррупции. "В связи с этим предлагаем перенести запланированные на ближайшие четыре дня работы Национального Собрания выборы членов Комиссии и организовать общественные слушания с участием представителей коалиций гражданского общества, занимающихся борьбой с коррупцией, в том числе членов платформы гражданского общества ЕС-Армения. Мы предлагаем остальным членам фракции не оставлять этот вопрос на усмотрение меньшинства, движимого узкими личными интересами, и активно участвовать в этом вопросе", - говорится в заявлении.