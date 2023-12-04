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 Понедельник, 4 Декабря 2023 17:43
Александр Аванесов

Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет

Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет

АрмИнфо.Депутат Национального собрания Армении  от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян разработал законопроект, позволяющий уклонистам в возрасте от 27 до 37 лет избежать уголовного преследования, отслужив в армии, либо перечислив деньги в государственный бюджет. Комиссия по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания РА выдала положительное заключение по представленным депутатом поправкам в законе <О воинской службе и статусе военнослужащего>.

По словам Саркисяна, проект позволит гражданам в возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком два года, отслужить 12 месяцев и выплатить 2,5 млн драмов, отслужить 6 месяцев и выплатить 5 млн драмов, отслужить 1 месяц и выплатить 10 млн драмов и выплатить 15 млн драмов вместо всего срока военной службы. Он считает, что принятие законопроекта позволит многим гражданам вернуться на родину, а вооруженные силы страны смогут комплектоваться репатриантами. В то же время, госбюджет получит дополнительные финансовые средства. Полученные средства будут направлены на решение проблем военнослужащих.

Кроме того, по мнению парламентария, будут сэкономлены финансовые и материальные ресурсы, затрачиваемые на выявление, привлечение к ответственности, осуждение и содержание в местах лишения свободы уклонистов, достигших 27 лет. Лица в возрасте после 27 лет, получившие гражданство РА, смогут отслужить всего 1 год вместо 2 лет, выплатив в госбюджет 2,5 млн драмов.

По действующему законодательству, не служившие граждане Армении в возрасте 27 лет и старше даже в случае явки с повинной подлежат уголовному наказанию сроком на пять лет.  Представленный документ призван урегулировать эту проблему и в случае службы в ВС избежать уголовного преследования.  

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