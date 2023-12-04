Понедельник, 4 Декабря 2023 17:43

АрмИнфо.Азербайджан пока не ответил на шестой вариант проекта по мирному договору, ранее переданный Арменией. Об этом стало известно из разговора замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна с журналистами в парламенте 4 декабря.

Так, на уточнение, ответил ли Азербайджан на предложения армянской стороны, Сафарян лишь сухо ответил: "Когда ответят, мы сообщим".

Он отказался продолжить беседу с журналистами, сославшись на то, что спешит.

Напомним, что Армения во второй декаде ноября передала Азербайджану шестой вариант проекта по мирному договору.