Понедельник, 4 Декабря 2023 17:42

АрмИнфо. В Армении будут на три года продлены сроки предоставления гражданства армянам по национальности, сохранившими свои советские паспорта. Комиссия по вопросам обороны и безопасности Национального Собрания РА на заседании 4 ноября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <О гражданстве>.

Как отметил в своем выступлении руководитель Службы миграции и гражданства Армен Казарян, срок предоставления гражданства лицам с советскими паспортами истекает 31 декабря 2023 года, однако практика показывает, что имеется еще большая группа лиц, которая проявляет интерес к получению армянского гражданства. По этой причине срок планируется продлить еще на три года. Также в законопроекте установлена норма, касающаяся прекращения гражданства несовершеннолетних лет, в этой связи введена процедура для принятия соответствующего решения, которая будет отличаться от процедуры прекращения гражданства совершеннолетних граждан.