Понедельник, 4 Декабря 2023 17:39

АрмИнфо.Азербайджанские власти намерены "албанизировать" очередной армянский религиозный объект - на этот раз армянскую церковь Сурб Арутюн в оккупированном Гадруте.

Как сообщает "Совета по охране культурного наследия Арцаха", об этом стало известно из представленного генерального плана оккупированного арцахского города Гадрут.

"На территории церкви намечено провести археологические раскопки, после чего церковь будет "отреставрирована". В храме будет организован музей албанской культуры", - говорится в сообщении.

Отметим, что весной этого года стало известно о вандализме, совершенном в храме. Так, азербайджанцы демонтировали кресты с церкви и стерли все надписи на армянском языке.

Добавим, что после оккупации Арцаха, Азербайджан приступил к уничтожению армянских следов на этой исконно армянской земле.