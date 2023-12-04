Понедельник, 4 Декабря 2023 13:04

АрмИнфо. В Ереване с 1 по 5 декабря проходит кинофестиваль KIN, посвященный женскому кинематографу, в рамках которого покажут 53 фильма из 20 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в этом году фестивалю исполняется 20 лет. Последний открылся показом документальной картины Мариам Оганян <Женщина в армянском кино>, посвященной пройденному пути армянских женщин-кинорежиссеров.

Согласно источнику, в рамках программы фестиваля будут показаны фильмы советского и постсоветского периода, снятые армянскими режиссерами: Аршой Ованесовой (1906- 1990), Седой Пумпянской (1916-214), Рузанной Франгулян (1964 г.р.) и Марией Саакян (1980-2018).

В конкурсной программе будут представлены кинолеты из Испании, Франции, России, Литвы, Ирана и Армении. С полной программой можно познакомиться по следующей ссылке: https://kinfestival.com/program/ . Сообщается, что фильмы будут показаны на языке оригинала с армянскими и английскими субтитрами, после которых состояться обсуждения с международными киноэкспертами.

По итогам фестиваля жюри определит победителей в следующих номинациях: <Лучший игровой фильм> и <Лучший документальный фильм>. В состав жюри вошли Елена Куценко (киновед, РФ), Люсиан Керри (продюсер, США), Арпине Симонян (сценарист- режиссер, Армения), Алиса Таежная (кинокритик, РФ) и Анна Аревштян (кинорежиссер, Армения).

Спонсорами и партнерами международного кинофестиваля являются Всеобщий армянский благотворительный фонд (AGBU), Посольство Франции в Армении, Французский институт, Посольство Испании в Армении, Русский дом, Национальный киноцентр Армении, Союз кинематографистов Армении. Организатор фестиваля фонд <Лиза>.

Отметим, что Международный фестиваль женского кино KIN проводится с целью поднять проблему гендерного равенства посредством кинематографа, а также вопросы насилия, дискриминации и другие вопросы, связанные с правами женщин и гендерными проблемами. Организаторы фестиваля также стремятся к развитию женского творчества, установлению связей и контактов между женщинами-кинематографистами со всего мира и достичь взаимопонимания среди различных культур.

Фестиваль содержит конкурсную (фильмы всех жанров до 30 минут) и гостевую программы, а также ретроспективные показы.