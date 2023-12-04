Понедельник, 4 Декабря 2023 13:03

АрмИнфо.Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА предлагает одобрить проект заявления парламента по поводу представленного инициативой <Айакве> о криминализации отказа от самоопределения Нагорного Карабаха и умаления Геноцида армян. Об этом 4 декабря на заседании комиссии НС по государственно-правовым вопросам заявил секретарь фракции Арцвик Минасян.

По его словам, фракция предлагает не только одобрить проект заявления, но и включить вопрос в повестку парламента. Минасян отметил, что инициативе удалось собрать необходимое количество голосов (50 тысяч) для представления соответствующих поправок в Уголовном кодексе, что является важнейшим институтом демократии и первом случае, когда граждане сами участвуют в законотворчестве. Законопроект важен также с точки зрения защиты национальных ценностей, а именно, признание права народа Арцаха на самоопределение и осуждение любых действий, направленных против этого права и признание данных действий уголовно наказуемыми.

Напомним, что инициативная группа <Айакве> 11 октября официально внесла в повестку парламента законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана и отказ от признания Геноцида армян. Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС. Для сбора подписей определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Сбор подписей завершен, всего собрано 58 тысяч подписей.

Отметим, что параллельно с обсуждениями в комиссии НС РА, перед зданием парламента собрались многочисленные граждане, требующие включения поправок в УК в повестку НС. В беседе с журналистами бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян заявил, что следует направить все на то, чтобы вопрос Нагорного Карабаха остался открытым. Это, по словам генерала, позволит в будущем предпринять шаги для его возможного возвращения. По словам Хачатряна, с 1989 года были возможности воссоединения Нагорного Карабаха с Республикой Армения. Эти предпосылки и основания остаются и сегодня, отказаться от них означало бы раз и навсегда закрыть вопрос.