Понедельник, 4 Декабря 2023 13:02

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС страны.

Так, согласно оборонному ведомству, 4 декабря в районе 02:50 по местному времени военнослужащий N- ой воинской части ВС РА А. Х. получил огнестрельное ранение.

"Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. На данный момент опасности для жизни военнослужащего нет. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента", - проинформировали в Минобороны Армении.