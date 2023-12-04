Понедельник, 4 Декабря 2023 11:44

АрмИнфо.1 декабря 2023 года на климатическом саммите COP28 в Дубае Президент Сердар Бердымухамедов официально заявил о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.

Было отмечено, что Туркменистан заявил о поддержке новой инициативы по Глобальному метановому обязательству и выразил заинтересованность в детальном изучении документа и участию в его реализации на 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго.

С учетом рекомендаций Рамочной конвенции ООН по изменению климата Ашхабад подготовил и в мае 2022 года утвердил Определяемый на Национальном Уровне Вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату.

Глава государства также заявил, что одновременно с этим, Туркменистан продолжит текущее сотрудничество с международными организациями и государствами-партнёрами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на практическое выполнение условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства.