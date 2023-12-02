Суббота, 2 Декабря 2023 15:22

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Анаит Манасян находится с визитом в Грузии. Об этом сообщает аппарат омбудсмена республики.

1 декабря она приняла участие в Тбилисской региональной конференции по вопросам улучшения верховенства закона и доступа к правосудию для всех и организованной в ее рамках панельной дискуссии с участием высокопоставленных представителей международных организаций, а также государственных органов, защитников прав человека разных стран. Целью мероприятия, организованного офисом ПРООН в Грузии при поддержке правительства Германии, была оценка региональных тенденций и проблем верховенства закона в Армении, Грузии, Молдове и Украине, включая защиту прав перемещенных лиц.

В рамках конференции обсуждались вопросы, связанные с обеспечением доступа к правосудию для всех и защитой уязвимых сообществ, был представлен опыт стран-участниц в указанных сферах. В своем выступлении Анаит Манасян поблагодарила организаторов конференции за инициативу проведения важного мероприятия с точки зрения верховенства закона и демократических ценностей.

Защитник прав человека подчеркнула, что современный мир сегодня сталкивается с различными вызовами, которые оказывают непосредственное влияние на систему защиты прав человека. В этом контексте она затронула вопросы, касающиеся защиты прав насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, работ по сбору данных, проведенных ею и ее аппаратом, в ходе которых были получены сведения о гуманитарных последствиях блокады Лачинского коридора, смертей, пыток, осквернения трупов, членовредительства и плохого отношения, а также других действиях, запрещенных международным правом.

Анаит Манасян также коснулась вопросов защиты прав человека, обусловленных безопасностью границ Республики Армения. Защитник прав человека достигла ряда договоренностей о дальнейшем сотрудничестве с партнерами-участниками региональной конференции и выразила готовность участвовать в новых инициативах, связанных с защитой прав человека.

В рамках визита в Тбилиси запланированы встречи и дискуссии на высоком уровне по вопросам защиты прав человека.