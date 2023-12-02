Суббота, 2 Декабря 2023 12:46

АрмИнфо.Вывший командир 3-го армейского корпуса МО РА генерал-майор Григорий Хачатуров будет выпущен на свободу под залог. Об этом журналистам сообщил его адвокат Мигран Погосян.

<Суд принял решение частично удовлетворить жалобу защиты. В качестве меры пресечения выбран залог и административный надзор. Генерал будет выпущен на свободу", - сказал журналистам адвокат.

Напомним, что 20 февраля СНБ Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006- 2010 гг должность командира части Г.Х (за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, его подзащитный проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову. Он был заключен под стражу 16 марта текущего года. В начале октября суд продлил арест Хачатурова на 2 месяца.