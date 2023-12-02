Суббота, 2 Декабря 2023 12:46

АрмИнфо.Генеральная прокуратура требует конфисковать у бывшего депутата НС Армении, владельца винно-коньячного завода <МАП> Алексана Петросяна и аффилированных с ним лиц имущество и средства в пользу РА.

В частности, согласно сообщению надзорного органа, конфискации подлежат: Производственных цех на улице Саят-Нова в городе Армавире Армавирской области; 2 земельных участка в селе Артамет Армавирской области; 4 земельных участка в селе Талворик Армавирской области; 2 земельных участка в селе Ленухи Армавирской области; 60,9% акций или

19.914 акций ЗАО <МАП>; Сумму 61 млн. драмов, которая не обосновывается законными доходами лица, имеет незаконное происхождение, передана добросовестном получателю или которую невозможно идентифицировать и конфисковать; Сумму в 1 млрд. 298 млн. 273 тысячи драмов, являющейся остатком дохода, полученного от использования имущества, имеющего незаконное происхождение.

Напомним, что Алексан Петросян, больше известный как <Алик <МАПа>, являлся фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупных размерах экс-министром экологии Арамом Арутюняном и легализации полученной преступным путем суммы особо крупных размерах. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Алексана Петросяна было завершено и 27 декабря 2019 года оно поступило в суд. В январе 2020 года суд общей юрисдикции Еревана вынес решение об освобождении под залог Петросяна в 30 млн драмов.