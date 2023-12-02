Суббота, 2 Декабря 2023 12:45

АрмИнфо.Проект <Крылья Татева> стал обладателем одной из самых престижных международных премий в сфере туризма - World Travel Awards. Армянская канатная дорога признана лучшей в мире. На премию также претендовали проекты из Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

1 декабря 2023 года в Дубае состоялась 30-я церемония награждения победителей авторитетной международной премии World Travel Awards. По итогам открытого голосования в номинации <Лучшая канатная дорога мира> первое место заняли <Крылья Татева>. Почётную награду на церемонии получил Давид Варданян, сын основателя проекта <Крылья Татева> Рубена Варданяна.

Премию World Travel Awards часто называют <туристическим Оскаром>. Она была учреждена в 1993 году и поощряет выдающиеся достижения в индустрии путешествий и гостеприимства, а проекты - обладатели премии признаются во всём мире эталоном качества сервиса. <Крылья Татева> названы лучшей канатной дорогой в мире уже во второй раз: первая награда досталась Армении в 2021 году.

<Мой отец, Рубен Варданян, посвятил свою жизнь помощи людям. Он реализовал множество масштабных благотворительных, социальных, образовательных и инфраструктурных проектов, которые повышают качество жизни людей не только в Армении, но и по всему миру. Ярчайший пример таких проектов - самая длинная в мире канатная дорога <Крылья Татева>, которая ведёт к великолепному средневековому монастырю в Татеве. Эффект от её строительства проявился и в развитии региона, который начал привлекать намного больше туристов, и в улучшении качества жизни местного населения. Эту награду должен был получать мой отец, но, как известно, он и десятки других армян были незаконно задержаны властями Азербайджана по политическим мотивам и сейчас находятся в заключении в Баку. Я надеюсь, что очередную награду он вскоре сможет получить сам>, - заявил Давид Варданян.

<Эта награда укрепляет статус Армении как ведущего туристического направления и играет важную роль в продвижении страны в целом и Татева в частности на международной туристической арене>, - прокомментировала результаты премии Мария Бутенко, директор компании Impulse Business Management, которая управляет канатной дорогой.

За 13 лет работы <Крыльями Татева> воспользовалось более 1 миллиона человек. Канатную дорогу включает в свой маршрут каждый пятый гость страны. Благодаря этому туристический поток в Сюникскую область вырос в 17 раз по сравнению с 2010 годом. <Крылья Татева> открывают путешественникам ранее недоступные уголки Армении и повышают узнаваемость страны: они вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная пассажирская канатная дорога в мире (5752 метра). Там же зарегистрировано ещё одно достижение армянской воздушной магистрали - самый короткий для такого масштабного инженерного сооружения срок строительства (10 месяцев). Строительство <Крыльев Татева> вела австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, лидер в этой области. <Крылья Татева> успешно проходят ежегодную проверку на соответствие международным стандартам безопасности.

Проект реализуется в рамках программы <Возрождение Татева>, запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. Канатная дорога - некоммерческий проект, вся прибыль от которого направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие местной общины. Управляет <Крыльями Татева> компания Impulse Business Management.