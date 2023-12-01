Пятница, 1 Декабря 2023 20:22

АрмИнфо.Сегодня в рамках министерского форума ОБСЕ в Скопье глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Согласно сообщению МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества РА и ОБСЕ. Отметив, что ОБСЕ остается крупнейшей организацией по региональной безопасности, армянский министр подчеркнул, что организация должна быть в состоянии выполнять свой мандат и обеспечивать равноправное использование механизмов быстрого реагирования на территории организации.

Касаясь вопросов безопасности на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан, нарушив основополагающие принципы Хельсинского Заключительного акта ОБСЕ, не только подверг Нагорный Карабах полной этнической чистке, но и продолжает подрывать усилия международных посредников, направленные на установление стабильности в регионе. Министр добавил, что подобные нарушения, происходящие в атмосфере безнаказанности, поощряют применение силы или угрозу ее применения, и международное сообщество должно удвоить свои усилия по преодолению существующих вызовов.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном на основе всемирно известных принципов, однако для достижения позитивного прогресса важно одинаково искренне вовлечь все страны региона в реализацию мирной повестки дня.

В тот же день Мирзоян встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман. Собеседники коснулись вопросов, связанных с деятельностью ОБСЕ, с учетом обсуждений осенней сессии ПА ОБСЕ, которая успешно прошла в Ереване на прошлой неделе.

В контексте грубых нарушений основополагающих принципов ОБСЕ, практики применения силы в регионе ОБСЕ глава МИД РА отметил, что международное сообщество сталкивается с реальностью, когда все армянское население Нагорного Карабаха после девяти месяцев бесчеловечной блокады и широкомасштабного военного нападения 19 сентября было вынужден покинуть Родину.

В контексте шагов, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян представил г-же Кауман основные принципы пакета предложений Армении по проекту соглашения о нормализации отношений с Азербайджаном. А этом ключе министр напомнил, что Азербайджан отказался участвовать в недавних встречах на высоком уровне, что позволило бы добиться определенного прогресса.

Министр подчеркнул заинтересованность Армении в разблокировании региональных коммуникациях, представил подробности разработанного правительством РА проекта "Перекресток мира", подчеркнув, что все заинтересованные стороны должны осознавать важность этого проекта для региона.