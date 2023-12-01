Пятница, 1 Декабря 2023 16:47

АрмИнфо. Новая инициатива мэрии Еревана не направлена на генерирование дополнительных доходов в столичную копилку. С подобным заявлением выступил вице-мэр Еревана Сурен Григорян 1 декабря на обсуждении по вопросу повышения платы за парковку в 13-кратном размере.

Напомним, что 29 ноября мэрия анонсировала свои планы повысить ставки платы за парковку в армянской столице 12 тыс($30) до 160 тыс драмов ($400) в год. Так, столичные власти планируют установить ставки платы за парковку по принципу зонирования. с 1 января 2024 года в Ереване предлагается определить зоны А и Б.

Зона А (Центр города) охватывает периметр улиц Сурб Григора Лусаворича, Агатангехоса, Ханджяна, Алека Манукяна, Чаренца, Корюна, сквер Абовяна, Исаакяна, Московян, Саряна и Лео, в общей сложности порядка 40 улиц и проспектов. Часовая плата на указанных территориях составит 300 драмов вместо нынешних 100, суточная парковка будет стоить 2 тыс. драмов вместо 500, каждая неделя парковки обойдется 5 тыс драмов, против текущих 1 тыс., месяц - 18 тыс драмов, вместо нынешних 5 тыс., год - 160 тыс драмов, против действующих 12 тыс драмов. На остальных участках (зона Б) годовая плата составит 24 тыс. драмов ($60), месячная - 4 тыс. драмов, за неделю парковка будет стоить 2 тыс драмов, за день - 1 тыс. Плата за час парковки не изменится.

Сурен Григорян заверил участников обсуждения, что цель инициативы не в получении допналогов, а в разгрузке Малого центра. Как заметил представитель мэрии, в настоящее время многие, в особенности по вечерам, предпочитают ездить в центр города на личном автомобиле, что приводит к многочисленным заторам. Возможно, после принятия проекта, некоторые автовладельцы пересядут со своих авто на общественный транспорт. Тем самым, власти добьются своей основной цели - разгрузки центра Еревана.

Напомним, что борьба с т.н. "красными линиями" - платными парковками в Ереване была одним из направлений "бархатной революции" для организации и расширения массового недовольства политикой бывших властей.

Однако, вице-мэр не стал углубляться в вопрос, почему же горожане не пользуются общественным транспортом, а вместо этого пересаживаются на частное авто. А проблема в том, что несмотря на заверения городских властей об успешном реформировании общественного транспорта, его работа оставляет желать лучшего. В рамках этих реформ, многие транспортные маршруты перестали функционировать, несколько линий были объединены в одну, как результат - нагрузка на уже сформированные новые маршруты стала больше. А если учитывать и тот факт, что в лучшем случае, автобусы ходят с интервалом раз в 15 минут, то получается, что в час пик граждане просто не могут воспользоваться своим автобусом из-за его переполненности.

Аналогичная ситуация и с метро, где интервал прибытия поездов с 2-3 вагонами на перрон в час пик составляет 7 минут. В результате, пассажиры порой бывают вынуждены пропустить 3-4 поезда, прежде чем воспользоваться метро. Эту проблему днями ранее озвучивала и оппозиционная фракция "Мать Армения", предоставив и видео­доказательства плачевного функционирования метрополитена.