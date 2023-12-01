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АрмИнфо.1 декабря 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл в Объединенные Арабские Эмираты (г.Дубай) с рабочим визитом для участия в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
На климатическом саммите планируется выступление Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедова, который озвучит позицию Туркменистана по вопросам повестки дня.
Участие главы государства подтверждает приверженность Нейтрального Туркменистана выполнению принятых на себя перед мировым сообществом обязательств, вносит конкретный вклад в укрепление согласованных совместных действий, от которых зависит будущее всего человечества.
Глобальный форум также продолжит свою работу в формате пленарных заседаний.
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|Армения сегодня переживает очень сложные времена - доктор Нассим Талеб
|Майкл Рубин: Алиев захватил Арцах для личного обогащения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гендиректор МККК: В Нагорном Карабахе остались очень немногие - пожилые и люди с ограниченными возможностями
|Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения - Песков
|Судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу в отношении пленного армянского резервиста Гагика Восканяна отложено
|Евгений Мотовилов возглавил корпоративный бизнес ВТБ (Армения)
|МИД Армении и России разошлись в повестке встречи Мирзоян-Лавров в Скопье
|Правозащитник: Сосуществование армян и азербайджанцев невозможно, пока в Азербайджане на госуровне пропагандируется политика ненависти
|Возбуждено уголовное дело против бывшего декана факультета социальных наук и сервиса "Брюсова"
|Армения и НАТО обсуждают возможности развития партнерства
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча совместной комиссии по вопросам делимитации госграницы
|Правозащитник: Из-за провальной политики властей Армении, Азербайджан использовал вопрос пленных в качестве инструмента политического торга
|Отныне директора СНБ и его заместителей будет назначать не президент, а премьер
|Мирзоян в Скопье пообщался с Дэвидом Кэмероном и Лоренс Бун
|Глава МОНКС обратила внимание заместителя госсекретаря США на проблемы армянских памятников Нагорного Карабаха
|Посол: Евросоюз привержен миру и стабильности на Южном Кавказе и для этого вкладывается политический капитал высокого уровня
|Правительство Армении уточнило процедуры получения пенсий для вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха
|ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере юстиции
|Арарат Мирзоян в Скопье провел переговоры с Жозепом Боррелем и Луминицей Одобеску
|Кабмин Армении одобрил подписание нового соглашения в рамках СНГ
|Делегация французской Ассоциации сельских мэров посетила Тавуш
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|USAID поддерживает правительство Республики Армения в обеспечении доступности общественных зданий для всех граждан
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили вопросы, связанные с удовлетворением нужд арцахских беженцев
|Глава МИД Армении и госсекретарь США обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|Литовские парламентарии посетили приграничный участок, где планировалось построить металлургический завод
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Читать больше
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