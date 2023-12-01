Пятница, 1 Декабря 2023 16:35

АрмИнфо.1 декабря 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл в Объединенные Арабские Эмираты (г.Дубай) с рабочим визитом для участия в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

На климатическом саммите планируется выступление Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедова, который озвучит позицию Туркменистана по вопросам повестки дня.

Участие главы государства подтверждает приверженность Нейтрального Туркменистана выполнению принятых на себя перед мировым сообществом обязательств, вносит конкретный вклад в укрепление согласованных совместных действий, от которых зависит будущее всего человечества.

Глобальный форум также продолжит свою работу в формате пленарных заседаний.