Пятница, 1 Декабря 2023 15:58

АрмИнфо.Инициатива <Айакве> достигла важной точки. Об этом 1 декабря на пресс-конференции заявил координатор инициативы Аветик Чалабян.

Он подчеркнул, что 4 октября проект закона о внесении поправок в Уголовный кодекс будет официально обсужден в Национальном Собрании, в котором большинство мест принадлежит депутатам правящей партии <Гражданский договор>. <Они не скрывают, что намерены провалить представленный документ, чтобы навсегда закрыть вопрос Арцаха, на бумаге сдав его врагу. Они ставят также цель навсегда отказаться от международного признания факта Геноцида армян, превратив Армению в турецкий перекресток>, - отметил Чалабян.

Координатор инициативы призвал всех подписантов защитить родину, армянский Арцах, право народа на компенсацию за Геноцид армян. <Сегодня очень важно, чтобы мы вновь проявили нашу решительность и единство, чтобы отстоять наши права в этом не национальном Национальном Собрании>, - сказал Чалабян, призвав граждан собраться перед зданием парламента 4 декабря в 10.00.

Напомним, что инициативная группа <Айакве> 11 октября официально внесла в повестку парламента законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана и отказ от признания Геноцида армян в Национальное Собрание Армении. Как ранее сообщало АрмИнфо,

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС. Для сбора подписей определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Сбор подписей завершен, всего собрано 58 тысяч подписей.