Пятница, 1 Декабря 2023 15:19

АрмИнфо. В Ереване, на площадке Национального академического театра им. Г. Сундукяна, начала свою работу конференция "Дни науки и бизнеса".

Мероприятие впервые прошло в 2022 году по инициативе министра экономики Армении Ваана Керобяна, где специальным гостем стал лауреат Нобелевской премии - американский молекулярный биолог и нейробиолог армянского происхождения Ардем Патапутян.

Конференция в этом году собрала на одной площадке представителей инновационного бизнеса, ученых, представителей госсектора, которые в рамках мероприятия намерены выявить возможности коммерциализации науки, укрепления связи и взаимодействия между наукой и бизнесом, стимулирования международного сотрудничеств во благо дальнейшего прогресса экономики Армении.

В ходе приветственной речи министр экономики Армении Ваан Керобян отметил, что главным спикером конференции в этом году является американский эссеист ливанского происхождения, экономист, футуролог и риск-менеджер, доктор философии, автор философско-экономических бестселлеров <Черный лебедь> и <Антихрупкость> Нассим Николас Талеб.

"Невзирая на то, что впервые черный лебедь был обнаружен в Австралии, как указано в книге Нассима Талеба, надо признаться, что в Армении мы часто встречаем таких "черных лебедей". В этом смысле, в ходе мероприятия нас ждет такой поток мыслей и знаний, которые помогут нам ставить перед собой более высокие цели, реализация которых поможет в повышении конкурентоспособности предприятий, устойчивости и усилению экономического роста", - сказал он.

Министр выразил надежду, что доктор Талеб в рамках недолгого визита в Армению поможет понять, как с минимальным риском достичь больших результатов и преодолеть вызовы, которые стоят перед нашей страной.

Коснувшись экономической ситуации в Армении, он напомнил, что в основе экономической политики правительства Армении является повышение производительности труда и формирование модели роста экономики , основанного на инвестициях. За последние два года, по словам министра, Армения зарегистрировала один из самых высоких показателей экономического роста в мире, а в сравнении с 2020 годом в абсолютном выражении ВВП вырос порядка на 100% (в долларовом эквиваленте) , а ВВП на душу населения по прогнозам МВФ достигнет $8.2 тыс.

"Несмотря на то, что мы существенно улучшили наши позиции, структура экономики продолжет оставаться простой, а экспортируемые товары и услуги являются базовыми", - посетовал он.

Керобян сообщил, что с целью стимулирования производительности труда правительство реализовывет ряд программ. В первую очередь, в этой связи он назвал программу по модернизации экономики, в рамках которой государство стимулирует обновление производственных мощностей предприятий, субсидируя большую часть кредитных ставок. "По нашим прогнозам, к концу года, свыше 3 тыс. компаний приобретут оборудование на 200 млрд драмов, что поможет компаниям стать более конкуретоспособными", - заметил глава ведомства.

Он рассказал также о программе по привелчению на армянские предприятия из-за рубежа высококлассных специалистов, которые могут внести опыт и знания международного уровня. Государство в рамках этой инициативы в течение 3 лет субсидирует от 20% до 70% заработной платы для международных специалистов.

"Нам удалось привлечь уже 400 сотрудников из-за рубежа, но мы видим, что потенциал этой программы не исчерпан. Согласно нашим анализам, каждая компания нуждается в подобных специалистах", - подметил Керобян. Он напомнил также , что несколько недель назад правительство утвердило программу содействия для производства экономически сложных, наукоемких товаров, которые имеют сравнительно низкую конкурентоспособность на мировом рынке и нуждаются в серьезных иневстициях. "Мы готовы посодействовать предприятиям посредством механизма кешбека и налоговых льгот, возвращая таким компаниям до 35% вложенных ими инвестиций в производство подобных продуктов", - сообщил он.

Министр заметил также, что вклад правительства в усиление экономики страны отражен именно в бюджете для финансирования программ экономической направленности. Если в 2020 году из госбюджета на эти цели, по словам Керобяна, было выделено 20 млрд. драмов, то в 2024 году эта сумма достигнет 92 млрд. драмов.

"Это инвестици, которые делает правительство для повышения производительности и конкурентоспособности предприятий", - подчеркнул министр.

В свою очередь министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян придав важность господдержке научной сфере, напомнила, что со следюущего года заработные платы в отрасли в среднем вырастут на 174%. Помимо этого, она рассказала о грантовых программах, которые ведомство осуществляет сразу по нескольким направлениям, что существенно увеличило вовлечение молодых ученых в сферу. "И ситуация сегодня уже сложилась таким образом, что 70% бенефициаров грантовых программ представлены молодыми учеными", - рассказала Андреасян. Она также сообщила о других программах, реализуемых с целью стимулирования научной деятельности в стране, в том числе связанной с интеграцией армянских ученых, работающих за рубежом, в проекты и исследования, осуществляемые в Армении.

Отметим, что в рамках Дней науки и бизнеса проходят панельные дикуссии с участием представителей инновационного бизнеса, топ-менеджеров крупных компаний, работающих на международном рынке и представителей научного сегмента.

Конференция проводится с целью объединить ученых, исследователей, бизнесменов и инвесторов из Армении и всего мира. Собравшись на одной площадке участники попробуют разобраться в механизмах взаимодействия, понять какие усилия требуется приложить, чтобы иметь компании, которые могли бы производить и продавать уникальные продукты, которые являются результатом интеллектуальной собственности, и экспортировать их по всему миру.

Напомним, что мероприятие <Дни науки и бизнеса> впервые состоялось в 2022 году. В мероприятии приняли участие более 1000 участников, в числе которых помимо Ардема Патапутяна, известный астрофизик Гарик Исраелян, профессор Нью- Йоркского университета Георгий Дерлугян и другие.

Отметим, что в 2024 году, согласно проекту бюджета, государство выделит на развитие науки порядка 32.5 млрд. драмов, что выше показателя годовой давности на 8%.