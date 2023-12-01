Пятница, 1 Декабря 2023 13:47

АрмИнфо. Азербайджан никогда не стремился к миру с армянами и продолжает вооружаться при поддержке Турции и Израиля. Подобного мнения придерживается греческий политолог Пол Антонопулос.

Эксперт в своем Твиттер добавил, что Азербайджан продолжает вооружаться, несмотря на заявления о приверженности к миру.

"После вторжения в Нагорный Карабах в 2020 году, подписания Трехсторонней декларации и постоянных заявлений о стремлении к миру с Арменией, Азербайджан приобрел: крылатые ракеты "воздух-земля" и 150 БПЛА из Турции. - 130 БПЛА-камикадзе "Mini Harpy" из Израиля.

Азербайджан никогда и до сих пор не стремится к миру с армянами и может рассчитывать на поддержку своих турецких и израильских союзников", - отметил политолог, добавив, что на границе с Ираном также очень много враждебных дронов.