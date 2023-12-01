Пятница, 1 Декабря 2023 13:37

АрмИнфо. В сообщении, адресованном Азербайджану, спецдокладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки выразила "обеспокоенность продолжающейся практикой разрушения и присвоения армянских культурно-исторических и религиозно значимых мест и объектов, организованной переинтерпретации истории Нагорного Карабаха с целью стереть следы присутствия армян, а также дискриминационных высказываний и преследований армян в регионе в нарушение международных стандартов прав человека и международного гуманитарного права".

Об этом сообщается на странице постпредства Армении при Отделении ООН в Женеве.

"Меня особенно беспокоят утверждения о том, что совместные нападения на людей, памятники и символы, фальсификация исторического повествования и стирание топонимов, а также негативные высказывания об армянах могут приравниваться к культурной чистке", - отметила ооновский чиновник.

При этом представитель ООН подчеркнула, что "Международный суд, Европейский парламент и Совет Европы выразили обеспокоенность по поводу развивающейся в Азербайджане идеологии, продвигающей наследие "кавказских албанцев" вместо "армянского" культурного наследия, а также ревизионистской тенденции, отрицающей армянское культурное наследие и присутствие.

"Подавляющее большинство экспертов в области искусства, архитектуры и археологии региона отвергли ревизионистские утверждения как ложные",

- добавила эксперт ООН.

Она также подчеркнула, что "с 12 декабря 2022 года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, был заблокирован, в

нарушение обязательств, взятых на себя Азербайджаном в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года (пункт 6)".

"Сообщается, что в результате перекрытия дороги 120 000 человек были изолированы и лишены различных товаров и услуг, что привело к гуманитарному кризису и имело разрушительные последствия для многочисленных прав человека.

Таким образом, кризис является прямым проявлением дискриминационного подхода Азербайджана к армянам. Утверждается, что после того, как регион будет очищен от этнических армян, Азербайджан планирует и дальше устранить все физические признаки присутствия армян", - заключила представитель ООН.

Полное сообщение эксперта ООН доступно по следующей ссылке: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28351.