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 Пятница, 1 Декабря 2023 11:16
Наира Бадалян

С 25 сентября по 26 ноября Армению покинули 10 929 насильственно депортированных из Арцаха - СНБ

С 25 сентября по 26 ноября Армению покинули 10 929 насильственно депортированных из Арцаха - СНБ

АрмИнфо. С 25 сентября по 26 ноября 10 929 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, из них 4303 - вернулись в РА. Об этом заявили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении в ответ на запрос АрмИнфо.

<В период с 25 сентября по 26 ноября с.г. через воздушные и сухопутные пункты пропуска государственную границу Республики Армения пересекли 10 929 лиц, состоящих на учете в Нагорном Карабахе, из них 4303 вернулись в РА>, - говорится в ответе СНБ.

Напомним, что исход армян из Нагорного Карабаха (Республика Арцах) начался 24 сентября.  Этому предшествовала многомесячная блокада Арцаха со стороны Азербайджана (с 12 декабря 2022 года), вызвавшая в регионе острый гуманитарный кризис, и боевые действия, начатые Азербайджаном 19 сентября 2023 года. 20 сентября власти НКР согласились на разоружение Армии обороны НКР и на переговоры. 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

19 октября на заседании кабмина премьер Никол Пашинян заявил, что Армению покинули более 3 тыс. насильственно перемещенных беженцев из Арцаха. Тем не менее, 23 ноября он отметил, что массового оттока из Армении вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха нет. <Явлений эмиграции не наблюдается, потому что в первые дни было довольно тревожное количество людей, уезжающих, но мы предполагали, что в большинстве случаев люди уезжают просто по приглашению родственников, мы видим, что ситуация стабилизировалась>, - сказал Пашинян. Он отметил, что правительство делает все, чтобы оказать им помощь и в случае, если их возвращение в Нагорный Карабах будет невозможным, то будет сделано все, чтобы они остались в Армении.

По данным правительства РА на 17 ноября, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек. 

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