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 Пятница, 1 Декабря 2023 11:06
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении: Вслед за Арцахом, теперь уже вся суверенная территория Республики Армения стала мишенью Азербайджана

Глава МИД Армении: Вслед за Арцахом, теперь уже вся суверенная территория Республики Армения стала мишенью Азербайджана

АрмИнфо. Сегодня вся суверенная территория Республики Армения является мишенью Азербайджана. Об этом 30 ноября в ходе своего выступления на СМИД ОБСЕ в Скопье заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В начале своего выступления, армянский министр поблагодарил председательство Северной Македонии в ОБСЕ за руководство этой организацией в течение уходящего года.  По словам Мирзояна, это действительно была непростая задача, поскольку ОБСЕ, по-прежнему крупнейшая организация безопасности в мире, быстро регрессирует. Глава армянского внешнеполитического ведомства считает, что регресс обусловлен тем, что некогда должным образом принятые и хорошо продуманные мандаты и обязательства полностью игнорируются.

В этом ключе он добавил, что этот процесс начался несколько лет назад, когда ОБСЕ не смогла выполнить свои основные задачи: раннее реагирование и предотвращение конфликтов.

В этой связи Мирзоян с сожалением констатировал, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто общее понимание того, что нарушения международного права в любой точке мира должны быть безоговорочно осуждены и с ними нельзя мириться. По его словам, иначе это порождает ощущение безнаказанности, становясь обычным явлением в других частях мира.

"К сожалению, зона ответственности ОБСЕ не является исключением. Нагорно- карабахский конфликт на Южном Кавказе, основными причинами которого стали ненависть и ксенофобия в различных ее проявлениях, а также онтологическая угроза людям, желающим свободно и достойно жить на своей исторической родине, в этом году достиг завершающей стадии. После более чем девяти месяцев бесчеловечной осады 19 сентября Азербайджан осуществил очередное крупномасштабное военное нападение на народ Нагорного Карабаха, которое привело к массовому насильственному переселению коренного населения Арцаха. На данный момент мы можем констатировать, что при молчаливом согласии международного сообщества Азербайджан достиг своей давней цели - получить территорию Нагорного Карабаха без армянского населения.

Однако даже после того, как это было сделано, требования азербайджанской стороны не прекратились. Теперь вся суверенная территория Республики Армения стала мишенью нашего соседа. В сочетании с продолжающейся ненавистью, военной риторикой, применением силы и угрозой силой, отказом участвовать во встречах, организованных различными международными игроками, включая США и ЕС, демонстрируют, что эта страна не искренне заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе", - добавил глава МИД Армении.

В тоже время, Мирзоян обратил внимание, что несмотря на гуманитарную катастрофу, Армения по-прежнему привержена открытию новой эры мира на Южном Кавказе и верит, что это все еще возможно. По его словам, для этого необходимо искреннее участие Азербайджана и решительная поддержка международных игроков армянских усилий, основанных на хорошо разработанных и хорошо известных принципах. Он напомнил, что эти принципы, которые широко обсуждались и были приняты или, по крайней мере, не отвергнуты Азербайджаном.

Глава МИД Армении напомнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года и без двусмысленности; демаркация государственной границы между Арменией и Азербайджаном по картам Генерального штаба СССР 1974-78 годов; разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на принципах равенства и взаимности.

"Армянская сторона подтверждает свою приверженность вышеуказанным принципам и, продемонстрировав готовность к активным шагам, недавно представила концепцию проекта разблокировки коммуникаций, который мы назвали "Перекресток мира". Этот амбициозный проект направлен на соединение Востока с Западом и Севера с Югом, а также посредством регионального сотрудничества создания условий для укрепления экономических и культурных связей, а также разрешения конфликтов и содействия улучшению взаимозависимости и политического диалога между странами нашего региона", - сказал армянский министр.

Глава МИД добавил, что с этой точки зрения решающее значение имеет также открытие армяно-турецкой границы. "Как вы знаете, мы договорились открыть сухопутную границу для граждан 3-х стран и владельцев дипломатических паспортов, Армении и Турции, что было подтверждено министром Фиданом во время нашей двусторонней встречи 23 октября. И даже названы четкие сроки с учетом ближайших недель, и мы надеемся, что в ближайшее время мы осуществим этот первый, но вполне ощутимый шаг", - добавил глава МИД Армении.

В тоже время Мирзоян обратил внимание, что в процессе нормализации армяно- азербайджанских отношений существует также ряд гуманитарных вопросов, которые нельзя игнорировать. "Освобождение всех армянских пленных и задержанных, в том числе задержанных после 19 сентября, сотрудничество в выяснении судьбы пропавших без вести, а также защита армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и его окрестностях могут проложить путь к прочному, справедливому и достойному мир", - выразил убеждение глава армянского внешнеполитического ведомства.

В заключение он подчеркнул, что Армения, как ответственный член ОБСЕ, неоднократно доказала свою приверженность региональному и глобальному миру и продолжит предпринимать шаги в этом направлении.

"И еще раз подтверждаю, что Армения по-прежнему готова к переговорам, и нам нужно, чтобы Азербайджан перестал отказываться встречаться и подытожил условия мира, предложения посредников. Для достижения этой цели нам нужны реальные усилия всех заинтересованных сторон и международного сообщества в целом, чтобы перевернуть страницу насилия на Южном Кавказе и укрепить порядок, основанный на международном праве", - подытожил Мирзоян.  

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