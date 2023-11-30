Четверг, 30 Ноября 2023 19:28

АрмИнфо.Россия исторически привыкла к тому, что к ней на Западе проявляют враждебное отношение и это обстоятельство влияет на уровень эффективности применяемых в ее отношении санкций. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване американский эссеист, экономист, футуролог и риск-менеджер, доктор философии Нассим Талеб, известный своими философско-экономическими бестселлерами <Черный лебедь> и <Антихрупкость>.

С точки зрения своей <теории антихрупкости> Талеб считает, что санкции в отношении России, Ирана, Сирии способны увеличить степень антихрупкости этих стран. Вначале российско- украинского конфликта Запад применил к России мягкие санкции, что даже позволило стране принять компенсационные меры и <начать производить собственную моцареллу>.

По мнению Талеба, во всех вышеотмеченных странах санкционное давление организовано так, что страдает от них не руководители страны, принимавшие те или иные решение, а простой население. Фактически наказывают население, которое из-за политики своего руководства начинают нести ответственность.

<Я не верю в идею применения такого рода санкций, хотя бы потому что они не отвечают элементарным принципам демократии. Более того, их создает бюрократия, которая совершенно некомпетентна в вопросах их применения. Я не признаю ни таких санкций и бюрократов в Вашингтоне>, - ответил философ-экономист.