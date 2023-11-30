Четверг, 30 Ноября 2023 19:21

АрмИнфо.Армения сегодня переживает очень сложные времена. Об этом 30 ноября на совместной с министром экономики РА Вааном Керобяном пресс-конференции заявил американский писатель и риск-менеджер ливанского происхождения, доктор Нассим Талеб.

Он напомнил факты истории, согласно которым во времена Тиграна Великого Армения простиралась от моря до моря. Талеб заметил, что с учетом сокращения территории страны в течение всей истории армянского народа, и, особенно в результате последних событий, нельзя не признать крайне тяжелую ситуацию, с которой столкнулась Армения. <У вас есть очень сильная диаспора, которая может сыграть в этом вопросе важную роль. Я лично болезненно воспринимаю тот факт, что, к примеру, гора Арарат находится на территории Турции, а армянское культурное наследие, доходящее вплоть до Иерусалима, очень распространено по всему миру, но теперь мы все видим, что и в Иерусалиме происходят непонятные события>, - заметил писатель, призвав власти Армении более активно информировать мировую общественность о происходящих событиях в регионе.

Отметим, что в армянском квартале Старого Иерусалима сложилась напряженная ситуация вокруг поместья <Коровий сад>, где израильские поселенцы оказывают жестокое давление на жителей. В свою очередь глава канцелярии Армянского Патриархата Иерусалима Аган Гогчян на своей странице в Facebook написал, что Патриархия находится под самой большой экзистенциальной угрозой за свою 16- вековую историю, и экзистенциально- территориальная угроза распространяется на все христианские общины Иерусалима. В этом ключе он напомнил, что Армянский Патриархат недавно расторг договор, "запятнанный ложным представительством, неправомерным влиянием и незаконными выгодами". "Вместо того, чтобы дать законный ответ на расторжение, застройщики пытаются вести строительные работы в поместье "Коровий сад". Они полностью игнорируют законную позицию Патриархии в этом вопросе, выбрав вместо этого тактику провокации и агрессии, в том числе уничтожение собственности посредством наемных вооруженных провокаторов. Удаление асфальта в последние дни на территории Армянского квартала Иерусалима было осуществлено без разрешения мэрии Иерусалима, застройщика и полиции. Несмотря на это обстоятельство, полиция требует от всех членов армянской общины покинуть территорию", - написал Гогчян.

В этой связи он призвал все христианские общины Иерусалима поддержать Армянский Патриархат в эти беспрецедентные времена, поскольку это еще один очевидный шаг, ставящий под угрозу присутствие христиан в Иерусалиме и на Святой Земле.

Отметим, что Армянский Патриархат сдал в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста.

1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимского Патриархата отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.