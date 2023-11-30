Четверг, 30 Ноября 2023 19:16

АрмИнфо. Всего через пять дней после того, как исполняющий обязанности помощника госсекретаря Юрий Ким заявила комитету Сената, что Соединенные Штаты не потерпят никаких военных действий против христианской общины в Нагорном Карабахе, азербайджанский диктатор приказал своей армии атаковать.

Так закончилась одна из старейших христианских общин в мире, когда азербайджанские войска обратили в бегство 120 000 мужчин, женщин и детей региона. Об это говорится в статье Майкла Рубина (Michael Rubin) в сегодняшнем номере американского издания Washington Examiner.

Конечно, пишет автор, диктаторы от Пекина до Баку интерпретируют слабость и растерянность президента Джо Байдена как зеленый свет для агрессии. Дипломатия не заслуживает доверия, когда красные линии эфемерны. В то время как Госдепартамент может верить в силу диалога, рассмотрение конфликта только через призму честного несогласия часто приводит к провалу. Идеология имеет значение. Существует множество свидетельств того, что отношение президента Азербайджана Ильхама Алиева к армянам окрашено расизмом. Теперь, похоже, жадность тоже.

Как пишет Рубин, здесь поучителен случай азербайджанского ученого Губада Ибадоглу. Арестованный по приказу Алиева прошлым летом, Ибадоглу томится в тюрьме, ему отказывают в элементарной медицинской помощи для лечения диабета и сердечных заболеваний. Ибадоглу не был оппозиционером; скорее, он был осторожным исследователем, чьи труды намекают на то, почему Алиев отчаянно пытается заставить его замолчать. В докладах Ибадоглу задокументировано, как Алиев захватил лучшие сельскохозяйственные земли в Нагорном Карабахе для личной выгоды.

И когда Алиев жалуется на мины в пропагандистских целях, это звучит цинично. Он вынудил финансируемый США фонд HALO Trust прекратить операции по разминированию и вместо этого требует, чтобы доноры направляли все деньги на разминирование именно через него. Затем он приказал своим саперам расчищать только те земли, которые он мог бы обрабатывать, оставив простых азербайджанцев без помощи.

Его цель - монополия. Все компании, арендующие землю в Карабахе, принадлежат либо семье президента, либо высокопоставленным чиновникам. Пропаганда Алиева о том, что он освободил Карабах для простых азербайджанцев, просто лжива.

Как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Алиев получает двойную прибыль, сначала направляя миллиарды долларов в свои собственные строительные компании, а затем заставляя тех, кто стремится получить азербайджанские контракты, платить непомерную арендную плату. Алиев и его пропагандисты могут повторять как мантру <Карабах - это Азербайджан>, но Азербайджан никогда прежде не контролировал регион в полной мере. Эта историческая реальность является причиной того, что азербайджанский лидер испытывает такие трудности с тем, чтобы азербайджанцы жили в Карабахе.

Коррупция проявляется во многих формах. Многие диктаторы не довольствуются 100 миллионами долларов или 1 миллиардом долларов, но хотят большего. Они могут обращаться к Нагорному Карабаху с точки зрения суверенитета, но дьявол кроется в деталях. Желание нажиться повлияло на решение начать войну и изгнать древнейшее христианское население Земли с их земли. Это только делает молчание Вашингтона еще более позорным.

Когда-нибудь армяне вернутся, а турки и азербайджанцы вернут деньги, украденные их правителями. До тех пор позор тем, кто способствует таким схемам, не только в Анкаре и Баку, но и в Вашингтоне, Лондоне и Иерусалиме.