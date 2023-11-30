Четверг, 30 Ноября 2023 17:26

АрмИнфо.Международный комитет Красного Креста присутствует в Нагорном Карабахе уже несколько десятилетий. Об этом заявил генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини

"Мы были там во время различных эпизодов боевых действий и остаемся единственной международной гуманитарной организацией, которая действует в регионе в течение последних 30 лет. И в настоящее время МККК продолжает свою деятельность по всему региону, в том числе и в Нагорном Карабахе", - отметил он в эфире RTVI.

При этом представитель Организации добавил, что после массового перемещения людей из Нагорного Карабаха в Армению в сентябре, МККК занялся поиском людей, которые не смогли уехать или сами пожелали остаться.

"Наши сотрудники посещали города и деревни, ходили, искали с мегафонами тех, кто там остался.

Хотя большинство уехали, мы поддерживаем оставшихся там вместе с армянским МККК. Остались очень немногие, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, которые не смогли уехать в Армению. Около 20 человек из оставшихся получили от нас продуктовые посылки, гигиенические средства, прошли медосмотр. Мы обеспечили безопасное перемещение в Армению около 50 уязвимых лиц", - подчеркнул он, добавив, что большинство из них воссоединились со своими семьями в Армении.

В заключение Мардини отметил, что МККК продолжает поддерживать связь с теми немногими, кто остался в Арцахе. "Для нас это еще очень важный регион", - подытожил представитель МККК.

Отметим, что после азербайджанской очередной агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население, свыше 100 тысяч человек вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. 15 октября президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, более 150 тысяч арцахцев стали бездомными.