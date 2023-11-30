Четверг, 30 Ноября 2023 17:07

АрмИнфо. Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать подписание Арменией и Великобританией программы сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", - отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

Отметим, что документ между Арменией и Великобританией был подписан 29 ноября в Лондоне.