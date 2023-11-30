|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гендиректор МККК: В Нагорном Карабахе остались очень немногие - пожилые и люди с ограниченными возможностями
|Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения - Песков
|Судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу в отношении пленного армянского резервиста Гагика Восканяна отложено
|Евгений Мотовилов возглавил корпоративный бизнес ВТБ (Армения)
|МИД Армении и России разошлись в повестке встречи Мирзоян-Лавров в Скопье
|Правозащитник: Сосуществование армян и азербайджанцев невозможно, пока в Азербайджане на госуровне пропагандируется политика ненависти
|Возбуждено уголовное дело против бывшего декана факультета социальных наук и сервиса "Брюсова"
|Армения и НАТО обсуждают возможности развития партнерства
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча совместной комиссии по вопросам делимитации госграницы
|Правозащитник: Из-за провальной политики властей Армении, Азербайджан использовал вопрос пленных в качестве инструмента политического торга
|Отныне директора СНБ и его заместителей будет назначать не президент, а премьер
|Мирзоян в Скопье пообщался с Дэвидом Кэмероном и Лоренс Бун
|Глава МОНКС обратила внимание заместителя госсекретаря США на проблемы армянских памятников Нагорного Карабаха
|Посол: Евросоюз привержен миру и стабильности на Южном Кавказе и для этого вкладывается политический капитал высокого уровня
|Правительство Армении уточнило процедуры получения пенсий для вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха
|ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере юстиции
|Арарат Мирзоян в Скопье провел переговоры с Жозепом Боррелем и Луминицей Одобеску
|Кабмин Армении одобрил подписание нового соглашения в рамках СНГ
|Делегация французской Ассоциации сельских мэров посетила Тавуш
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|USAID поддерживает правительство Республики Армения в обеспечении доступности общественных зданий для всех граждан
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили вопросы, связанные с удовлетворением нужд арцахских беженцев
|Глава МИД Армении и госсекретарь США обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|Литовские парламентарии посетили приграничный участок, где планировалось построить металлургический завод
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать подписание Арменией и Великобританией программы сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.
"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений", - отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
Отметим, что документ между Арменией и Великобританией был подписан 29 ноября в Лондоне.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гендиректор МККК: В Нагорном Карабахе остались очень немногие - пожилые и люди с ограниченными возможностями
|Москва считает Ереван союзником и планирует развивать с ним дружеские отношения - Песков
|Судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу в отношении пленного армянского резервиста Гагика Восканяна отложено
|Евгений Мотовилов возглавил корпоративный бизнес ВТБ (Армения)
|МИД Армении и России разошлись в повестке встречи Мирзоян-Лавров в Скопье
|Правозащитник: Сосуществование армян и азербайджанцев невозможно, пока в Азербайджане на госуровне пропагандируется политика ненависти
|Возбуждено уголовное дело против бывшего декана факультета социальных наук и сервиса "Брюсова"
|Армения и НАТО обсуждают возможности развития партнерства
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча совместной комиссии по вопросам делимитации госграницы
|Правозащитник: Из-за провальной политики властей Армении, Азербайджан использовал вопрос пленных в качестве инструмента политического торга
|Отныне директора СНБ и его заместителей будет назначать не президент, а премьер
|Мирзоян в Скопье пообщался с Дэвидом Кэмероном и Лоренс Бун
|Глава МОНКС обратила внимание заместителя госсекретаря США на проблемы армянских памятников Нагорного Карабаха
|Посол: Евросоюз привержен миру и стабильности на Южном Кавказе и для этого вкладывается политический капитал высокого уровня
|Правительство Армении уточнило процедуры получения пенсий для вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха
|ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере юстиции
|Арарат Мирзоян в Скопье провел переговоры с Жозепом Боррелем и Луминицей Одобеску
|Кабмин Армении одобрил подписание нового соглашения в рамках СНГ
|Делегация французской Ассоциации сельских мэров посетила Тавуш
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|USAID поддерживает правительство Республики Армения в обеспечении доступности общественных зданий для всех граждан
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили вопросы, связанные с удовлетворением нужд арцахских беженцев
|Глава МИД Армении и госсекретарь США обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|Литовские парламентарии посетили приграничный участок, где планировалось построить металлургический завод
|ЕС и Армения рассматривают перспективы укрепления и углубления партнёрства
|Армения продолжает прилагать усилия для реализации целей устойчивого развития - Мгер Григорян
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о проблемах вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Дирижера Эдуарда Топчяна шантажируют кибепреступники
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Турецкие хакеры взломали армянский образовательный сайт
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу рассказал о целях визита в Анкару
|Комитет Европарламента по иностранным делам проголосовал за доклады CFSP и CSDP, в которых осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах
|Экс-командующий АО Арцаха увидел в кадровой политике Пашиняна элементы предательства
|В Лондоне прошли шестые армяно-британские оборонные консультации
|Кремль: Путин пока не планирует общаться по телефону с Пашиняном
|Прокурор направил в суд на дистанционное рассмотрение дело в отношении экс-посла Армении при Святом Престоле Микаэла Минасяна
|Встреча глав комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится на участке Тавуш-Газах
|Самвел Бабаян: нагорно-карабахский конфликт не решен, и не может быть решен ни в какой период времени
|Американский дипломат: США продолжат предлагать свои добрые услуги для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном
|Нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов: Захарова об участии Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Петербурге
|Позабыв о своей "бархатистости", руководство мэрией Еревана предлагает повысить плату за парковку почти в 20 раз
|В Москве выступили против изменения этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима на фоне конфликта вокруг "армянских садов"
|Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
|Агентство "Мы - наши горы" запускает проект "Помощь арцахским мастерам"
|Спикер НС РА: лучшим способом для выживания Армении и Азербайджана является жизнь в мире и в торговле
|Компания "Веолия Джур" сообщает об аварии на водопроводе "Катнахпюр 5-й"
|Постпред Армении: ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха
|США готовы поддержать инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями - Алексис Хафтван
|Аспрам Крпеян: Вопрос Арцаха не закрыт для армянского народа и не может быть закрыт
|Между Ереваном и Афинами существует политический диалог на высоком уровне - Пашинян
|Глава Ереванского гарнизонного госпиталя арестован за взятку
|Американский журналист о требовании Вашингтона к Анкаре: Они все равно получат самолеты
|В Ереване произошло крупное ДТП с участием городского автобуса
|Азербайджан разрушил еще одно армянское кладбище в Шуши
|Президент РА считает нецелесообразным присутствие в стране государственных институтов Арцаха
|Президент РА: для достижения мира в регионе "Перекресток мира" является одним из лучших инструментов
|Экс-глава МИД Армении: Результаты пятилетнего срока правления Никола Пашиняна, мягко говоря, катастрофические для страны
|Татоян сигнализирует о запуске властями Азербайджана нового механизма широкомасштабных фальсификаций в отношении Армении
|Читать больше
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
|Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Читать больше
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
|Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитик
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ