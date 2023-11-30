Четверг, 30 Ноября 2023 17:01

АрмИнфо.Судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу в отношении пленного армянского резервиста Гагика Восканяна отложено, так как его не доставили в суд. Об этом сообщают азербайджанские СМИ, не раскрывая причины, по которым Восканян не был доставлен в суд.

Лишь отмечается, что новая дата судебного заседания назначена на 4 декабря.

Напомним, что 16 августа 2023 г резервист, участник тренировочных сборов Г. В. самовольно покинул боевую позицию. Позже азербайджанская сторона сообщила, что ими взят в плен "диверсант" Гагик Восканян. Азербайджанское марионеточное правосудие инкриминирует Восканяну подготовку "к проведению террористическо-­диверсионных операций".