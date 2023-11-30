Четверг, 30 Ноября 2023 16:32

АрмИнфо.Совет ВТБ (Армения) утвердил на должность заместителя генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Евгения Мотовилова. Он будет курировать работу департамента развития корпоративного бизнеса банка и отвечать за реализацию стратегии развития среднего и малого бизнеса.

Евгений Мотовилов окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» и Высшую школу экономики по специальности «Финансы и банки», имеет квалификационную степень МВА. С 2004 г. занимал руководящие позиции в разных банках России, где курировал корпоративное направление. В группу ВТБ перешел в 2013 г. В 2018 г. был назначен заместителем президента – председателя правления банка «Возрождение», в 2021 г. возглавил «Запсибкомбанк». С сентября 2023 г. являлся и.о. заместителя генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения).

«ВТБ (Армения) большое внимание уделяет обслуживанию и поддержке компаний и предприятий республики, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. У нас также есть планы по росту операционного дохода и привлечению новой клиентской базы. В этой связи опыт Евгения Мотовилова, который долгое время работал с корпоративным сегментом, поможет нам реализовать поставленные задачи», – прокомментировал назначение генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«Сегодня банк обслуживает в Армении свыше 11 тыс. корпоративных клиентов. Мы предлагаем компаниям среднего и малого бизнеса самые востребованные виды кредитования, размещения средств, гарантийные продукты и обслуживания счетов. При этом мы всегда стремимся быть конкурентными на рынке и предлагать выгодные условия сотрудничества. Планируем продолжать наращивать наше присутствие на рынке обслуживания бизнеса и привлекать новых партнеров», – отметил заместитель генерального директора – председателя директората банка ВТБ (Армения) Евгений Мотовилов.

Сегодня клиентам ВТБ (Армения) доступны 53 отделения по всей стране, в том числе специализированный офис для обслуживания юридических лиц в Ереване, а также свыше 190 банкоматов и около 50 терминалов обслуживания.