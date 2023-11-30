Четверг, 30 Ноября 2023 16:23

АрмИнфо.30 ноября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении Ц.А., занимавшего в 2018 году должность декана факультета социальных наук и сервиса "Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова> за умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

Согласно сообщению генпрокуратуры, в уголовном производстве, расследуемом Антикоррупционным комитетом, установлено, что Ц.А., занимая должность декана, а также по совместительству старшим преподавателем на двух других кафедрах, не будучи членом комиссии, создаваемой по приказу ректора, вышел за пределы своих полномочий.

В частности, от студентов, получивших <неуд> по английскому в течение 2019-2022 годов принял экзамен и поставил положительные оценки, поставив свою подпись в экзаменационном бюллетене вместо члена комиссии.

Публичное уголовное преследование возбуждено по статье 309 части 1 УК РА от 18.04.2003 года (превышение должностных полномочий) (4 эпизода) и по статье 441 части 1 действующего УК РА (превышение должностных полномочий) (3 эпизода).