Четверг, 30 Ноября 2023 16:22

АрмИнфо.На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча армяно-азербайджанской Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности и Государственной комиссии по делимитации государственной границы под председательством вице-премьера РА Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра АР Шахина Мустафаева.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности и Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Комиссий и согласились интенсифицировать их проведение.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.