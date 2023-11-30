Четверг, 30 Ноября 2023 16:22

АрмИнфо.Тот факт, что пленные со времен еще 44- дневной арцахской войны продолжают удерживаться в Азербайджане, свидетельствует об упущениях властей Армении. Об этом 23 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване заявила специалист по международному праву Сирануш Саакян, касаясь вопроса об удержании в заложниках Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц и провальной политики властей Армении в этом вопросе.

Она напомнила, что как правило, после завершения активных боевых действий, происходит обмен пленными. По ее словам, кроме того, в международной практикой приняты гуманитарные паузы специально с целью обмена пленными и раненными. В этом ключе правозащитник констатировала, что несмотря на автономные обязательства Азербайджана и политические обязательства в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Баку не только не выполнил взятые обязательства, но и предпринял шаги для захвата новых пленных.

Касаясь упущений Армении в этом вопросе, Саакян констатировала, что Ереван не попытался проявить самостоятельность в проблеме пленных и озвучить военные преступления, совершенные Азербайджаном. По ее словам, более того, Армения приняла правила игра, продиктованные Азербайджаном по части того, что вопрос пленных должен быть увязан с политической повесткой переговоров. В этом ключе она констатировала, что все случаи, когда Азербайджан возвращал пленных, в какой-то степени были обусловлены политическим фактором (передача карт минных полей, вывод мирных граждан с каких-то территорий и т.д.).

"В итоге, все пленные удерживаются в заложниках в Азербайджане в качестве инструмента для политического торга", - отметила она.

Вместе с тем Саакян подчеркнула, что на данный момент в Азербайджане официально удерживается 55 армян. "Безусловно, у них у всех разные статусы: военнопленные, гражданские лица, удерживаемые в плену и лица, удерживаемые по политическим мотивам. В частности, 6 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках; 41 военнопленный и 8 бывших политических или военных деятеля, которые считаются политзаключенными", - пояснила правозащитник, добавив, что это лишь официальные данные.

По ее словам, кроме этого, азербайджанской стороной взято в плен свыше 80 гражданских и военных лиц, для выяснения судеб которых не делается ничего.

.Саакян констатировала, что первая группа, официально подтвержденных находится в более защищенном положении, в отличие от второй группы. "С 2021 года не зафиксировано случаев, когда Азербайджан официально подтвердил бы факт удерживания лиц, захваченных в плен в ходе 44-дневной войны",- пояснила она.

Говоря об условиях содержания, Саакян отметила, что нужны дополнительные инструменты проверки психологических пыток, и с удерживаемыми никто не встречался кроме представителей Международного комитета Красного Креста, которые в рамках своего мандата не могут озвучивать увиденное. Она добавила, что все, кто возвращался из азербайджанского плена, давали свидетельства о плохом отношении к ним, пыток и др.

На уточнение, что Армения не сделала, для того, чтобы решить вопрос военнопленных и заложников, принимая во внимание все юридические процессы, запущенные армянской стороной, Саакян констатировала, что усилия армянской стороны с правовой точки зрения были достаточными. Однако, по ее словам, в этих условиях, необходимы были и политические действия - принимая во внимание срочность этого вопроса, которых от Армении не было.

"Это означает, что Армения не предприняла достаточного политического давление, в ответ на который Азербайджан гармонизировал бы свои действия с международными нормами. Армения не смогла эффективно работать с теми странами, которые могли бы воздействовать на Азербайджан. И мы видим, что международное сообщество разговаривает с Азербайджаном на мягком языке, поощряя на двусторонней основе найти решение существующих проблем. Меж тем, как международное сообщество должно было угрожать Азербайджану санкциями - и в отношении официальных лиц, и в отношении государства, ограничить торговые, военные и иное сотрудничество до тех пор, пока азербайджанская сторона не выполнила бы свои гуманитарные обязательства перед армянами. И это требование должна была суметь сформулировать перед международным сообществом Республика Армения", - подчеркнула правозащитник.

По ее словам, Армения не должна была легитимизировать диалог с Азербайджаном, поскольку в условиях конструктивного диалога ни одно государство не пожелает поставить под угрозу свои отношения с Азербайджаном и применить санкции. "Санкции - крайняя мера, когда нет надежды на диалог. А власти Армении многократно узаконивали диалог с Азербайджаном. В этих условиях у международного сообщества формируется ожидание, что гуманитарные вопросы получат свое решение путем переговоров и не нужно оказывать воздействие на какую-либо сторону методом санкций", - отметила Саакян.

На уточнение, в чем же причина такого поведения армянских властей, правозащитник выразила уверенность, что даже здесь они не действуют самостоятельно, и политика приспособления - этот результат внешнего воздействия.