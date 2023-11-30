Четверг, 30 Ноября 2023 14:56

АрмИнфо. После насильственного переселения армян Нагорного Карабаха под угрозой исчезновения оказались более 5000 памятников и более 20 музеев, оказавшиеся под контролем Азербайджана. Об этом в ходе встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам образования и культуры Рафиком Мансуром заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян. Об этом сообщает пресс-служба МОНКС, добавив, что во встрече также приняла участие посол США в Ереване Кристина Куин.

Жанна Андреасян подчеркнула важность армяно- американского взаимодействия. <У нас эффективное сотрудничество по различным направлениям, есть и новые программы, что демонстрирует качество нашего партнерства и потенциал, который можно использовать>, - отметила министр.

Она, в частности, указала на эффективное сотрудничество в направлении охраны культурного наследия. Министр напомнила о подписанном меморандуме посольством США в РА в целях сохранения и восстановления кафедрального собора Ереруйк в Ширакской области. Жанна Андреасян отметила, что подобные инициативы очень важны.

"В эти дни для нас это особенно важен вопрос сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха. Мы считаем, что в этом отношении существует серьезная потребность в международных инструментах и усилиях. Причем проблема касается как материального, так и нематериального армянского культурного наследия Важнейшим шагом в направлении сохранения материального культурного наследия будет направление в регион международной ознакомительной миссии, которая сможет на месте зафиксировать ситуацию с памятниками", - отметила Жанна Андреасян, подчеркнув, что проблема обострилась после событий 19 сентября 2023 года, когда из Нагорного Карабаха было насильственно перемещено местное армянское населения, в результате чего под угрозой оказались более 5000 памятников и более 20 музеев.

По словам министра, с 2020 года не было возможности направить в Нагорный Карабах международную ознакомительную миссию, которая могла бы задокументировать ситуацию, связанную с культурным наследием. Жанна Андреасян отметила, что необходимо повысить международную осведомленность о проблеме.

Министр подчеркнула, что вопрос сохранения богатого нематериального культурного наследия также является серьезной проблемой, поскольку вынужденно перемещенные граждане из Нагорного Карабаха сейчас расселились в различных регионах Республики Армения.

Жанна Андреасян коснулась также двустороннего сотрудничества в сфере образования, отметив, что есть успешные программы, результаты которых более чем заметны. Министр указала на важность участия граждан США и РА в программах образовательного обмена, финансируемых правительством США. <На прошлой неделе мы отметили 30-летие одной из успешных

программ обмена - FLEX, которая оказала значительное качественное влияние на жизнь более 1000 участников. Также подчеркиваю наше сотрудничество в сфере инклюзивного образования, где мы имеем очень важные результаты. Думаю, есть прекрасные предпосылки для продолжения нашей работы по всем этим направлениям>, - сказала глава МОНКС.

Заместитель госсекретаря США, в свою очередь, отметил, что после своего последнего визита в нашу страну он заметил ряд изменений и положительных тенденций. <Я рад, что сотрудничество между нашими странами значительно расширилось. Однако потенциал для их развития гораздо больший", - сказал Рафик Мансур, отметив ряд совместно реализуемых образовательных и культурных программ.

Заместитель госсекретаря США по вопросам образования и культуры подчеркнул, что посольство США в Армении недавно объявило о запуске новой программы обмена для армянских журналистов. По его словам, в рамках <Программы профессионального сотрудничества армяно-американских журналистов> 54 армянских журналиста получат возможность посетить США для участия в обучающих программах, которые позволят усовершенствовать их навыки в устранении дезинформации и подготовке качественных журналистских публикаций.

Министр подчеркнула важность подобных инициатив, подчеркнув, что роль медиаграмотности особо важна с точки зрения новых

государственных стандартов общего образования, и это, несомненно, будет способствовать обеспечению качественного медиа- и профессионального образования.

Заместитель госсекретаря США также подчеркнул важность объединения усилий по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха.